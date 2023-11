Inaugura mercoledì 8 novembre, presso lo spazio espositivo Corals, la mostra “Di-Segnare. Sognare” che esplora il mondo dell’illustrazione portando sotto i riflettori il lavoro di quattro artisti: Anna Fennel Hughes, Eleonora Castagna, Hikimi e Federica Cassata.



Ognuno di loro concepisce l’illustrazione in modo diverso: Fennel Hughes si muove in universi surreali, ribaltando prospettive e ambientazioni; Castagna, lavora principalmente con le illustrazioni digitali per comunicare con un linguaggio leggero e giocoso; Hikimi, pone una grande attenzione alle storie, creando illustrazioni allegre e poetiche; Cassata, illustra e immagina un mondo fatto di musica e bellezza.



Il personale percorso di riflessione e ricerca di ciascuno si snoda all’interno dello spazio espositivo e diventa l’occasione per ragionare sul fare illustrazione oggi e sulla piena dignità di questo particolare e incredibile linguaggio artistico.



Federica Cassata, con la serie “Ci incontreremo sempre d’estate” ci parla del mondo frenetico in cui viviamo e della bellezza delle piccole cose che spesso ci sfugge.

La serie interpreta l'essenza di queste istantanee di vita, celebrando la purezza dei sentimenti, la familiarità degli oggetti che riempiono le nostre case, il sapore nostalgico di una vita lenta.



Eleonora Castagna, con la propria serie ricrea atmosfere misteriose e oniriche, abitate da personaggi particolarissimi e fantasiosi, ispirati dai racconti dell’autrice e pittrice inglese, Leonora Carrington.



Anna Fennel Hughes con le proprie illustrazioni ci racconta di luoghi surreali, abitati da personaggi spesso grotteschi che si muovono in modi impossibili e buffi. Il suo lavoro è realizzato con la tecnica di linoleografia.



Hikimi, porta una serie di illustrazioni che rappresentano l’idea della narrazione e del pensiero legato all’apertura verso le storie degli altri, la curiosità verso altre vite, altri mondi, con l’intento di trasmettere una forte idea di inclusività.



Durante la serata di apertura della mostra, a partire dalle 19:15, si terrà inoltre la presentazione del libro di Chiara Carturo “Gerard e Nicole. Un amore”, illustrato da Luisa Zuccali.

Una narrazione piena di coraggio, ma anche di divertimento e amore, che ci porta ad incontrare due personaggi, Gerard e Nicole, in un percorso che conosce i classici ostacoli che la vita pone in maniera oggettiva, ma che, nonostante tutto, costruiscono il loro universo, le loro certezze e provano ad allineare la vita ai sogni.



Successivamente all’inaugurazione della mostra, il giorno 9 novembre, dalle ore 18:30 alle 21:00, si terrà invece un evento per gli amanti degli scacchi, organizzato nell’ambito della rassegna “Navigli a scacchi”.

Il giorno 16 novembre invece, dalle ore 18:30 alle 20:00, si terrà una sessione di meditazione con Dayakar Doni Detwiler, maestro di kiirpa, meditazione e filosofia in corsi e seminari in Italia e all’estero. La lezione avrà un costo di 10 euro. Per info e prenotazioni: info@coralss.it



Corals Gallery

Via Evangelista Torricelli 21

20136 - Milano



info@coralss.it



Opening 8 novembre 2023

h. 18:30 – 21:00

Apertura al pubblico dal 9 al 25 novembre 2023

Lunedì - Venerdì dalle ore 14:00 alle 19:00

Sabato apertura su appuntamento

Domenica chiuso





Ingresso gratuito.





Progetto espositivo e comunicazione

Hub/Art Exhibition ltd

Greta Zuccali |g.zuccali@hub-art.org

+39 / 340.2803260



https://www.instagram.com/hubartexhibition/