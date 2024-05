Inaugurazione mostra "Goddesses & muses. Oblivion"

Inaugura venerdì 10 maggio, presso lo spazio espositivo Corals, la mostra dal titolo “Goddesses & Muses. Oblivion” (Dee & Muse. Oblio) dell’artista Daniel Salvi, a cura di Greta Zuccali.



La mostra personale itinerante di Salvi “Goddesses & Muses”, ha già visto due edizioni – una nel centro di Milano, e una nel Metaverso, e si pone come una moderna celebrazione della donna, in qualità di massima espressione della vita umana.



Secondo l’artista è la figura femminile il soggetto più completo e ricco di fascino per parlare dell’interiorità del nostro animo: le emozioni, le paure, i sogni, la forza e la resilienza.

Il percorso espositivo è inoltre accompagnato da una selezione di profumi d’autore pensati per poter vivere le opere in maniera immersiva, attraverso un’esperienza olfattiva con profumi originali creati per ciascuno dei quadri.



Per la mostra in arrivo presso lo spazio Corals, tuttavia l’accento è posto su un tema particolare, quello dell’oblio.



Friedrich Nietzsche, filosofo tedesco del XIX secolo, considerava l’oblio una funzione vitale e necessaria per la salute e il benessere individuale. Secondo lui, la capacità di dimenticare esperienze passate era fondamentale per poter vivere nel presente e guardare al futuro con ottimismo.



Il filosofo sosteneva inoltre che la memoria, sebbene preziosa in alcuni aspetti, potesse anche essere un fardello pesante.

Rimanere intrappolati nel passato, tormentati da ricordi, può infatti impedire di vivere appieno la vita e il momento presente. L’oblio, al contrario, permette di liberarsi dal peso del passato e di concentrarsi su ciò che è veramente importante nel presente.



Accogliendo questo visione, l’arte creata da Daniel Salvi con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, ci trasporta in un futuro che affonda le proprie radici nel passato e guarda alle dee e alle muse dell’antichità classica come esempio massimo di bellezza e allo stesso tempo ci orienta verso un nuovo orizzonte di indagine, in cui algoritmi e reti neuronali si incontrano.



Incanalare, educare, controllare l’oblio del passato come condizione per rendere possibile lo sviluppo futuro, processo positivo di continua rinascita ed evoluzione.



E’ un’arte, quella creata con l’aiuto dell’intelligenza artificiale che è destinata non solo a rimanere, ma a consolidarsi come uno dei mezzi espressivi cruciali del nuovo secolo. Il suo impatto sta già creando una rivoluzione paragonabile a quella, all’inizio del ‘900, generata dall’arrivo e dall’espansione del mezzo fotografico e cinematografico.



L’artista

Daniel Salvi



Artista e Designer grafico, Daniel Salvi apre a 21 anni la propria agenzia pubblicitaria e realizza campagne internazionali per l’Europa, America Latina e Cina. Dopo le lauree al Politecnico, diventa nel 2018 assistente e allievo diretto del celebre designer Armando Milani, sotto la cui direzione artistica organizza la mostra “Ubuntu” al Museo MUBA di Milano: qui alcune delle sue opere verranno esposte con quelle di Milton Glaser e Massimo Vignelli.

Dallo stesso anno, viene chiamato come guest lecturer nelle principali università milanesi e lavora come public speaker.

Dal 2021 diventa Brand Communication Officer dell’associazione internazionale “Colors for Peace”, con cui crea una campagna di sensibilizzazione che permette l’invio di 21 tir di aiuti umanitari, allo scoppio della guerra in Ucraina. Con l’associazione, partecipa alle mostre organizzate al Pantheon, al Colosseo e al Palazzo del Quirinale.

Dal 2023, inizia la serie di “dee e muse” attraverso cui esplora la profondità della natura umana, attraverso la sua espressione secondo lui più pura, vitale e universale: quella femminile.



Corals Gallery

Via Evangelista Torricelli 21

20136 - Milano



info@coralss.it

https://www.instagram.com/coralsartgallery/



Opening 10 maggio 2024

h. 18:30 – 21:00

Apertura al pubblico dal 13 al 31 maggio 2024

Lunedì - Venerdì dalle ore 14:00 alle 19:00

Sabato apertura su appuntamento

Domenica chiuso

Ingresso gratuito.



Progetto espositivo e comunicazione

Greta Zuccali |g.zuccali@hub-art.org

www.hub-art.org

https://www.instagram.com/hubartexhibition/