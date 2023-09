Inaugurazione mostra "Hey you, hey now"

Dopo la pausa estiva, torna la programmazione dello spazio espositivo Corals, che riapre mercoledì 20 settembre con una mostra dedicata alla Fashion Week, emblema della città di Milano, e due eventi di richiamo alla mostra pensati per appassionati di scacchi e pratiche di meditazione.



La mostra, dal titolo “Hey You, Hey Now!”, a cura di Greta Zuccali, raccoglie una selezione fotografica di due street photographer, William Fernando Aparacio e Luca Salvemini e una selezione di modelli di occhiali realizzati in stampa 3D a firma del brand Wassa Optical Company.

L’evento ruota attorno al tema della moda ma ha l'obiettivo di indagarla da una differente angolatura, meno patinata e più sostenibile.



Spontaneità e tempismo sono le caratteristiche del genere fotografico street, consistente nel catturare soggetti in situazioni reali all’interno dell’ambiente urbano.

Sono queste le caratteristiche che ci suggeriscono la scelta del il titolo “Hey You, Hey Now!”, come testimoniano William Fernando Aparicio e Luca Salvemini, che con la loro fotografia sembrano facilitare il manifestarsi dei loro soggetti, percependone umori e ambizioni, assemblando dettagli e colori.

Per strada i fotografi cercano in continuazione, sono come lupi che cacciano le loro prede, affamati di sguardi, pose.

La strada come passerella.

Tutto contribuisce allo spettacolo di un’umanità in cerca di autore.



William Aparacio, parla del suo lavoro come di un incontro fugace e silenzioso con il soggetto.

Il suo stile inconfondibile dà vita a una tassonomia di espressioni accompagnate da smorfie, occhiali, baffi, cravatte, papillon, acconciature, orecchini, che raccontano della personalità del soggetto.



Luca Salvemini, è animato invece da una ricerca più intima, specchio di se stesso. A guidarlo è il suo interesse per le storie, anche quelle più silenziose pronunciate con una ruga o un gesto.

La macchina fotografica diventa lo strumento privilegiato per accorciare le distanze e mettersi in ascolto. Nelle opere scelte l’attenzione cade su alcuni dettagli, un anello, un occhiale, la texture di un cappotto.





In parallelo, una selezione di occhiali di design stampati in 3D testimoniano un altro aspetto - non più trascurabile- dell’industria fashion, quello della sostenibilità e dell’impatto ambientale.

I modelli di occhiali della collezione Wassa sono tutti prodotti con la tecnica di stampa 3D (sinterizzazione a polvere) che permette di utilizzare solo i materiali strettamente necessari.

Questo determina che il 98% dell’eccesso viene utilizzato per stampe successive e che non vi siano materiali stoccati in magazzino per lungo tempo.

Inoltre essendo prodotti 100% in Italia le distanze di consegna sono ridotte al minimo possibile con grande risparmio di CO2 prodotta durante il trasporto.



Successivamente all’inaugurazione della mostra, il giorno 21 settembre, dalle ore 18:00 alle 21:00, si terrà invece un evento per gli amanti degli scacchi, organizzato nell’ambito della rassegna “Navigli a scacchi”.



Infine, il giorno 5 ottobre, dalle ore 18:30 alle ore 20:00, all’interno della mostra si terrà una sessione di meditazione dedicata al tema della ricerca della propria identità con la guida di Acarya Vimaleshananda Avadhuta, monaco di Ananda Marga.

La partecipazione ha un costo di 10 euro. Per info e prenotazioni: info@coralss.it





Corals Gallery

Via Evangelista Torricelli 21

20136 - Milano



info@coralss.it



Opening 20 settembre 2023

h. 18:30 – 21:00

Apertura al pubblico dal 21 settembre all’8 ottobre 2023

Orari

Lunedì - Venerdì dalle ore 14:00 alle 19:00

Sabato apertura su appuntamento

Domenica chiuso





Ingresso gratuito.





Progetto espositivo e comunicazione

Hub/Art Exhibition ltd

