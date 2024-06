Inaugurazione mostra "Into the blue"

Inaugura mercoledì 5 giugno, presso lo spazio espositivo Corals, la mostra dal titolo “Into the blue” con gli artisti Luciana Bencivenga, Emanuele Giorgi e Elisa Nepote, a cura di Greta Zuccali.



La mostra dedicata al colore blu e all’elemento prezioso dell’acqua nasce con l’intento di celebrare la Giornata Mondiale degli Oceani, individuata ufficialmente dalle Nazioni Unite nel giorno dell’8 giugno. Un’occasione per avvicinarsi e scoprire il lavoro di alcuni artisti contemporanei e allo stesso tempo riflettere sui benefici che l’acqua è in grado di fornirci e il dovere che incombe su ogni individuo e sulla collettività di interagire con gli ecosistemi marini in modo sostenibile.



L’artista Luciana Bencivenga porta in mostra una selezione di opere realizzate tra il 2020 e il 2023 in occasione dello spettacolo teatrale “Ocean”, evento interattivo dedicato al giovane pubblico che attraverso la danza, la musica e il disegno dal vivo aveva come obiettivo quello di trattare il tema dell’inquinamento degli oceani e della pesca illegale.

Le opere, realizzate con inchiostri liquidi e acquerello, nascono quindi con l’intento di ricreare l’ambiente marino con il tocco delicato e leggero dell’artista che giocando con sfumature e pennellate leggere ci trasporta in un ecosistema tanto potente quanto fragile in cui tra colori blu, turchese e verde, la flora marina si ritrova a convivere forzatamente con rifiuti e oggetti.



L’artista Emanuele Giorgi parte da una riflessione sulla potenza dell’acqua come fonte di vita, creando una scultura che diviene simbolo del rapporto tra uomo e natura.

L’opera è divisa in due parti: il volto di un bambino realizzato in terracotta interagisce con una struttura acquaponica con l’intento di creare un’opera in continua evoluzione. L’acquaponica è una tecnica che permette di allevare i pesci e, attraverso l’ausilio di batteri, trasformare le scorie da essi prodotte in sostanze nutritive per le piante, purificando l’acqua e creando così un ecosistema autosufficiente a ciclo chiuso.



L’artista Elisa Nepote invece dedica la sua ricerca pittorica allo studio del colore blu, partendo dal significato simbolico che esso rivestiva sin dalle epoche più remote.

La dimensione divina e trascendentale della realtà diventa pertanto protagonista della serie “Regno d’acqua”, in cui acqua, cielo e terra divengono tutt’uno e catturano lo spettatore in un abbraccio fatto di azzurri intensi o quasi polvere, celesti e verdi-acqua.



La mostra “Into the blue” diviene pertanto un invito ad immergersi nel blu, farsi inebriare delle sue vibrazioni e dalla sua bellezza e al contempo soffermarsi sulla sua fragilità soprattutto quando parliamo di oceani, ecosistemi vasti e misteriosi ormai soggetti a cambiamenti climatici, fenomeni di overfishing e inquinamento dovuto ai rifiuti in plastica.



L’evento inoltre sarà l’occasione per celebrare il primo anno di attività espositiva dello spazio Corals, inaugurato nel giugno 2023.

Corals, il nome scelto per lo spazio, ha un doppio significato chiaramente ispirato agli affascinanti organismi che popolano il mare.

I coralli, infatti, con i loro colori variopinti e il ruolo fondamentale che ricoprono nel sistema marino garantiscono ai pesci un habitat con la più grande biodiversità al mondo nonché un terreno fertile per la riproduzione.

Prendendo spunto proprio dalla funzione primigenia del corallo, lo spazio si è aperto quindi con la volontà di offrire ai giovani artisti un ambiente in cui crescere e creare nuove connessioni, ponendo le prime basi della loro carriera artistica e al termine di questo primo anno conta già 10 mostre all’attivo.



Gli artisti



Luciana Bencivenga

Illustratrice, pittrice, animatrice e talvolta scenografa perpetua la sua ricerca nel connubio uomo-natura. Dopo il diploma alla scuola del Libro di Urbino, continua la sua formazione all’accademia di belle arti di Amburgo, frequenta workshop con OrecchioAcerbo editore, presso il Mattatoio Ex Macro Testaccio a Roma, con BilBolBul a Bologna. Pubblica Resina1, di cui è cofondatrice, con Lo Straniero e Mami Verlag. Tenta negli anni approcci trasversali nella sua relazione con la pratica artistica; si muove tra giochi di carte autoprodotti, decorazione di carta pesta con il team Carnival Factory, laboratori artistici con le scuole, sperimentazioni tra video-proiezioni, corpi e musica. Dal 2020 collabora con la coreografa Elda Gallo nella creazione delle performance Ocean e A Forest to Grow People, spettacoli teatrali per il giovane pubblico che diventano interattivi grazie alla scenografia dipinta e proiettata in tempo reale. A forest to Grow People viene nominato al premio STELLA24 nella categoria “outstanding stage setting” (disegno dal vivo, animazione e palcoscenico) per gli spettacoli rivolti ai giovani adulti in Austria.



Emanuele Giorgi

Classe ‘95, nasce a Cattolica. Fin da piccolo coltiva la passione per l’arte grafica, che prosegue, nonostante le esperienze di vita lo portino in altre direzioni. All’età di 24 anni decide di congedarsi dopo 5 anni di servizio militare per intraprendere la carriera d’artista. Il suo percorso inizia come tatuatore nel 2019. La ricerca artistica di Emanuele lo porta ad esprimersi in maniera trasversale, spaziando dal tatuaggio all’illustrazione, dal disegno alla pittura, dalla scultura alla riqualificazione di materiali.



Elisa Nepote

Nasce a Savigliano (CN) nel 1985. Nel 2004 si laurea all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino in Decorazione con il professor Francesco Preverino. Nel 2005 inizia un percorso lavorativo di diversi anni facendo esperienze nel campo della Moda e della Scultura, presso laboratori di designers e artisti di Arte Contemporanea. Durante questo periodo espone in alcune collettive tra Torino e Milano . Nel 2021 si iscrive al biennio specialistico all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, dove attualmente frequenta il corso di pittura seguita dal professor Marco Casentini. Al momento abita a Milano e lavora e dipinge nel suo studio in città. Le ultime collettive a cui ha partecipato sono “Mirabilis” nel 2023 curata da Alberto Mattia Martini, Marco Casentini e Dany

Vescovi presso Palazzo Meravigli a Milano e “Summerstorm” sempre nel 2023 curata da Alberto Mattia Martini ,Marco Casentini e Dany Vescovi presso la galleria Bonelli a Milano.



Corals Gallery

Via Evangelista Torricelli 21

20136 - Milano



info@coralss.it

https://www.instagram.com/coralsartgallery/



Opening 5 giugno 2024

h. 18:30 – 21:00

Apertura al pubblico dal 6 al 28 giugno 2024

Lunedì - Venerdì dalle ore 15:00 alle 19:00

Apertura fuori orario su appuntamento

Domenica chiuso



Ingresso gratuito



Progetto espositivo e comunicazione

Greta Zuccali |g.zuccali@hub-art.org



https://www.instagram.com/hubartexhibition/