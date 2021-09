Inaugurazione mostra "Isolamento sociale: una lettura per immagini attraverso il body painting"

Dal 21 settembre al 10 ottobre 2021, in occasione del Milano PHOTOFESTIVAL, Istituto Italiano di Fotografia propone la mostra “Isolamento Sociale. Una lettura per immagini attraverso il Body Painting” in collaborazione con MBA Making Beauty Academy presso l’accademia stessa (via Santa Marta 18, Milano).



La mostra sarà inaugurata martedì 21 settembre dalle ore 18:30 alle 20:30, con presentazione degli scatti e welcome drink. L’ingresso sarà consentito con obbligo di Green Pass sanitario.



Emozioni, riflessioni e sentimenti provocati da un lungo periodo di isolamento che diventano stimoli per un’esplorazione creativa del corpo, una voglia di rinascita dipinta sulla pelle. Con il body painting, l’estetica diventa espressione di un mondo possibile, dando vita a opere uniche valorizzate ed esaltate dagli scatti degli studenti del 2° anno del Corso Professionale Biennale di Fotografia e del Corso Serale Annuale di Fotografia Full Advanced.



Fotografi partecipanti: Cecilia Donati, Riccardo Montanari, Michela Pastorello e Sara Peccianti



Videomaker: Martina Gola, Alessandro Ibarra, Costanza Nardella e Carlotta Zamboni.







Ufficio stampa:



Marta Rubina Mugoni: press@iifmilano.com | 02-58105598 | 02-58107623

