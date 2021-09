Inaugurazione mostra “occhio vivo” di Irene Guastella

Mostra della rassegna Visioni Plurali: Tre giovani fotografe e le loro emozioni di Istituto Italiano di Fotografia





Dal 16 settembre al 31 ottobre 2021 Milano ospita la 16ª edizione del Photofestival, ricca e importante rassegna dedicata alla fotografia d’autore che porterà ben 140 mostre e numerosi eventi in tutta la città, sotto l’autorevole direzione artistica di Roberto Mutti.



Istituto Italiano di Fotografia partecipa al Milano Photofestival con un ricco palinsesto di mostre, con lo scopo di valorizzare il talento dei propri studenti e la cultura dell’immagine.



All’interno del palinsesto del Photofestival IIF propone la rassegna intitolata a “Visioni Plurali: Tre giovani fotografe e le loro emozioni” a cura di Sanni Agostinelli dal 16 settembre al 6 novembre, esposta nella IIFWALL (via Enrico Caviglia 3, Milano).



Il ciclo apre con la mostra “Occhio Vivo” di Irene Guastella che inaugura giovedì 16 settembre alle 18:30 e sarà visibile fino al 2 ottobre. Il progetto esposto è una storia personale di accettazione, ricerca e appartenenza ad un luogo. Le persone, come i luoghi, sono parte fondamentale della vita, influenzando i percorsi e creando storie.



Come stabilito da Decreto-Legge n. 105 del 23 luglio 2021 l’ingresso per musei, luoghi della cultura e mostre è consentito obbligatoriamente tramite Green Pass sanitario.







Istituto Italiano di Fotografia, Via Enrico Caviglia 3, 20139 MilanoMarta Rubina Mugoni: press@iifmilano.com | 02-58105598 | 02-58107623

