Inaugurazione mostra self(portrait)

Inaugura mercoledì 7 giugno Corals, un nuovo spazio per l’arte emergente, aperto alle discipline creative a 360°.

Sorge al civico 21 di Via Torricelli, zona Navigli, e debutta con l’inaugurazione di una mostra d’arte dal titolo Self (Portrait). Doppio sguardo sulla donna, dedicata al lavoro degli artisti Giuseppe Calcagnile e Alissa Marchenko.



Corals, il nome scelto per lo spazio, ha un doppio significato chiaramente ispirato agli affascinanti organismi che popolano il mare.

I coralli, infatti, con i loro colori variopinti e il ruolo fondamentale che ricoprono nel sistema marino garantiscono ai pesci un habitat con la più grande biodiversità al mondo nonché un terreno fertile per la riproduzione.

Prendendo spunto proprio dalla funzione primigenia del corallo, lo spazio apre quindi con la volontà di offrire ai giovani artisti un ambiente in cui crescere e creare nuove connessioni, ponendo le prime basi della loro carriera artistica.

Lo spazio espositivo, inoltre, si ispira ad un’altra caratteristica dei coralli ovvero l’essere una delle specie animali più longeve al mondo e in questo, scaramanticamente, riconosce la sua ambizione di crescere esso stesso nella città di Milano ed espandersi fino a creare una barriera corallina artistica.



Lo spazio sorge accanto al Naviglio Pavese, fermata della linea verde Romolo, in un distretto culturale che vede la presenza di Università e Accademie d’arte e design come IULM, NABA, Domus Academy e Bocconi.



Uno spazio privo di barriere che nasce da un’idea di Lorenzo Negri, designer di prodotto che condividerà l’area espositiva con il proprio laboratorio, in cui si occupa di stampa 3D e fabbricazione manuale di prototipi commerciali.



Per la prima mostra inaugurale, è stato scelto di lavorare su un progetto espositivo particolare, che unisce l’opera di un artista attivo nella seconda metà del ‘900, Giuseppe Calcagnile, al lavoro di una giovane artista ucraina, attualmente residente a Milano, Alissa Marchenko.



L’osservazione della donna è il tema centrale della mostra.

Da una parte abbiamo una selezione di disegni e acquerelli di Calcagnile, realizzati tra gli anni ‘60 e ’70 raffiguranti la figura femminile, a volte a colori altre in bianco e nero. Un lavoro che con estrema semplicità e chiarezza compositiva dona vita al soggetto, lo rende vivo e presente, tanto da poter stabilire un colloquio con l’osservatore.



In dialogo, il lavoro di Alissa Marchenko, artista che suggerisce naturalmente il modo di vedere la femminilità come una complessa struttura emotiva piena di contraddizioni, difficile da comprendere e descrivere, ancor più difficile da affrontare.

I fili come elemento scultoreo nello spazio, corrispondono alla videoinstallazione performativa a tre canali che presenta parti separate del corpo dell'artista. La performance presenta il corpo femminile senza sottolineare l'aspetto erotico, concentrandosi invece su quello emotivo.



La mostra, inaugura il giorno 7 giugno 2023, dalle ore 18:30 alle 21:00 con la presenza dell’artista Alissa Marchenko e di Pierluigi Piscopo, nipote dell’artista Giuseppe Calcagnile, che con questa prima mostra vuole avviare un percorso di riscoperta del lavoro artistico dello zio, deceduto nel 1999.



Gallery

Le opere dell’artista Alissa Marchenko sono rese disponibili per la mostra grazie alla collaborazione della galleria Bianchi Zardin Contemporary Art.