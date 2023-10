Inaugurazione mostra "Threads of identity"

Inaugura mercoledì 18 ottobre, dalle ore 18:30 alle 21:00, la mostra "Threads of Identity", a cura di Greta Zuccali, con la partecipazione degli artisti Mohammed El Hajoui, Ndjantou Boris, Mosa One, Daniele De Giorgio, Giulia Nelli e Alvise Pasquali.

Una serata all'insegna dell'arte e dell'incontro tra artisti di origini e formazioni differenti che si confrontano sul tema dell'identità.



La mostra è sostenuta dal gruppo GAG London Equity Capital e patrocinata da Municipio 5 e Comune di Milano.



Partendo dalla domanda “Che cosa significa avere un'identità oggi?” con la mostra Threads of Identity abbiamo posto sei artisti di fronte alla questione dell’integrazione e dell’accettazione di sé e dell’altro. Un invito ad indagare il concetto di identità, evidenziando come per alcuni corrisponda con una tradizione o un linguaggio da preservare mentre per altri sia un concetto più sfocato, da ricercarsi nell'altro da se.



Il lavoro di Mohammed El Hajoui origina dalle tradizioni del Marocco, sua terra natale. L'artista lavora pazientemente a motivi geometrici e decorativi che fanno eco alle architetture arabo-musulmane con l'intento di preservare quelle sue radici che oggi rischiano l'estinzione, vessate non solo da eventi naturali catastrofici ma anche dall'incessante correre del tempo e il pericolo della dimenticanza.



Mosa One, artista di origine egiziana, nella sua opera intende trascendere i confini culturali e rappresenta la complessità di un individuo che vive in costante conflitto diviso in una doppia identità, in costante lotta, sentendosi come un puzzle incompleto in continua ricerca di equilibrio.



Ndjantou Boris, artista di origini camerunensi che vive e lavora in Francia, conserva delle sue origini l’amore per il legno che utilizza e plasma per creare le sue sculture.

Il suo lavoro manuale, con un fine quasi meditativo, lo porta a plasmare forme zoomorfe, antropomorfe o astratte che cercano di rispondere alla domanda dell'origine del Cosmo e ai misteri dell'universo.



Alvise Pasquali si nutre di un bagaglio iconico che si colloca al confine tra reale e surreale.

Le sue opere scultoree si presentano con un linguaggio formale in cui i richiami classici si associano a un’evidente tendenza a sollecitare una riflessione più onesta sulla superficialità e l’artificiosità della società di oggi, su noi stessi e le nostre rappresentazioni del mondo che ci circonda.

Daniele De Giorgio, con il mezzo fotografico cattura invece la disperata ricerca di identità nella società occidentale, disorientata e svuotata dall'interno e per questo disposta a tutto pur di identificarsi in qualcosa, poco importa se si tratta solo del logo di un brand alla moda.



Giulia Nelli infine, con il suo lavoro di tessitura di fili di nylon, analizza la relazione di ciascun uomo con l’ambiente naturale e sociale, nella convinzione che sia necessario ricostruire i legami che, resi liquidi dai nuovi mezzi di comunicazione, necessitano di trovare nuovo senso nella vita reale. Nel percorso espositivo la sua installazione riveste quindi il ruolo di rendere tangibile il dialogo tra gli artisti, con un gesto delicato e potente quanto quello di tirare un filo, quindi creare un legame.





Solidità e debolezza si intrecciano in questo racconto espositivo che ruota attorno ad un concetto trasversale e di non facile definizione.