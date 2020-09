Inaugurazione nuova Rsa "i giardini di Senago"

Sabato 12 settembre alle ore 15, alla presenza del Sindaco Magda Beretta, verranno inaugurate le due nuove Residenze Sanitarie Assistenziali “I Giardini di Senago”.



La festa si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti ma non per questo sarà meno coinvolgente: dopo l’apertura in musica del Corpo Musicale Senaghese, i saluti di benvenuto e la cerimonia solenne con la benedizione delle residenze da parte di Don Roberto Gatti della Chiesa di Santa Maria Nascente, l’evento proseguirà con la visita delle due RSA, per toccarne con mano la qualità (le strutture, 4 piani per un totale di 180 posti letto oltre a un grande giardino, sono all’avanguardia e dotate di ogni comfort) per poi concludere con un brindisi augurale.



Alla festa è invitata tutta la cittadinanza: l’ingresso sarà libero, ma è richiesta la registrazione sul sito www.gruppogheron.it (bastano pochi secondi!), una misura necessaria per garantire la sicurezza dei partecipanti.