La storica sede Citroen di Milano al Portello si rinnova: sabato 11 febbraio l'inaugurazione

Nata dall’unione di PSA Retail e Motor Village, la sede di Stellantis &You Milano inaugura il nuovo showroom di Via Gattamelata 41. Il nuovo spazio milanese raccoglierà tutti i 9 marchi del Gruppo.

L’inaugurazione sarà un vero e proprio evento e si terrà in quella che è una location d’eccezione, ovvero la sede storica di Citroën, in zona Portello/Fiera Milano City.

Una nuova veste

Da pochi giorni, infatti, la sede più famosa e di vecchia data di Citroën in Italia è stata completamente rinnovata ed è cresciuta la possibilità di scelta riservata a tutti i clienti. All’interno del nuovo showroom è stato fatto posto alle vetture di tutti i marchi del Gruppo Stellantis: Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel e Peugeot.

Le novità, tuttavia, non sono finite qui. La concessionaria di Via Gattamelata, 41, Milano offre anche soluzioni a chi è alla ricerca di una vettura usata. All’interno dello spazio, è presente infatti un vasta esposizione di veicoli d’occasione multimarca. La concessionaria mette a disposizione anche il servizio assistenza ufficiale per la manutenzione e riparazione di tutti i veicoli del Gruppo.

Per l’occasione, si terrà un grande evento di inaugurazione della Nuova Stellantis Brand House di Milano Sabato 11 Febbraio, dalle 9.00 alle 19.00 per celebrare la Nuova Stella di Milano!

Il programma dell’inaugurazione – evento

Il Gruppo Stellantis &You ha organizzato una giornata di attività per celebrare l’inaugurazione del nuovo showroom dedicate a tutti coloro che vorranno visitare la sede, fresca di restyling.

Dal simulatore di guida e di intelligenza artificiale, al make-up artist passando per la pista SlotCar: ce n’è per tutti i gusti. Anche i più piccoli potranno divertirsi, grazie all’intrattenimento organizzato ad hoc per loro.



Infine, degustazioni, gadget, offerte dedicate e tanto altro!

Un’offerta speciale per i partecipanti all’inaugurazione

Le offerte non sono finite qui. Chi partecipa all’evento avrà la possibilità di accedere ad offerte dedicate sull’acquisto di vetture nuove e usate e per il servizio post-vendita.

Per partecipare all’evento registrati direttamente QUI!