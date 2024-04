Inaugurazione On_ ma

La galleria Lusvardi Art inaugura On_Ma parte della Milano Art Week.



Ma ? è un'espressione giapponese che può essere tradotta approssimativamente come spazio negativo o pausa. Lo spazio vuoto tra due elementi strutturali, dove l'assenza è importante quanto la presenza.

Una connotazione dello spazio nella comunicazione visiva e nel linguaggio, lo spazio tra parole o lettere, la pausa tra inspirazione e espirazione, gesti in un rito di passaggio, lo spazio tra le possibilità, la materia prima dell'alchimia,

o spazio tra ogni percorso incrociato.



In On Ma, gli approcci complementari di Velarde e Slowik, continuano la ricerca degli stati illusori indefiniti del divenire.



Mirce Velarde è un artista interdisciplinare di Città del Messico, le cui serie fotografiche e installazioni a media misti, mostrano lo spazio stesso dello scambio: istanti d’incontro con l’apparente altro che si rivela come incontro con se stessi. Il suo approccio alla performance denota nuove interpretazioni di condizioni liminali, esponendo la potenziale trasformazione di ogni momento.

Il lavoro di Velarde è stato esposto a livello internazionale, in spazi culturali ed eventi come Haus der Kulturen der Welt, Berlino; the Galerie der Stadt Sindelfingen; the PAF Performing Arts Festival; Kunstraum Kreuzberg Bethanien, Berlino, tra gli altri.





L’arte di Slowik fonde il conscio e l’inconscio, stimolando profonde riflessioni sull’interconnessione. Le sue opere sono state esposte in tutto il mondo in musei come Chronus Art Center, Shanghai; MAK Vienna; ZKM, Karlsruhe; MMCA, Seul; Azkuna Zentroa, Bilbao, tra gli altri.