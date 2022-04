Heron fitness inaugura il nuovo centro di via Zante a Milano nel Quartiere Mecenate / Forlanini

Lunedì 11 aprile si terrà l'apertura ufficiale del nuovo centro Heron Fitness a Milano, in Via Zante 14. Per l'occasione, tutti gli interessati potranno fare una prova gratuita con la possibilità di partecipare a tutti i corsi programmati per l’evento.

I proprietari del centro sono orgogliosi di annunciare l’apertura di questo nuovo centro nel quartiere, un segno concreto della ripartenza anche dello sport. "É fondamentale" comunicano infatti "che lo sport si rimetta in moto, per un nuovo inizio con la speranza di non dover essere costretti a chiudere mai più. La palestra è fondamentale per il mantenimento ed il potenziamento muscolare".

I Fitness Influencer

C’è la possibilità di potersi allenare insieme a diversi fitness Influencer. Si ricorda inoltre che l’attività fisica è una potente arma per combattere le malattie e, soprattutto in tempi di pandemia e di Covid-19. Fare esercizio fisico in sicurezza in palestra è fondamentale per la nostra salute!

A fare gli onori di casa durante la cerimonia di inaugurazione, lo staff e personaggi dello spettacolo che si allenano regolarmente nel centro.

Il centro è pronto ad accogliere tutti gli abbonati in totale sicurezza. L’apertura è dunque un ulteriore segnale di ripartenza: “La struttura di Via Zante è accogliente, familiare, unica. Ci auguriamo venga apprezzata da tutti i nostri abbonati”.

La nuova struttura

La nuova struttura sorge in seguito all’ampliamento di un centro fitness preesistente. All'esterno presenta una serie di grandi vetrate ed un ambiente luminoso. Si sviluppa su un unico piano con attrezzature isotoniche per palestra.

E' inoltre presenta anche una grande area Functional per l’allenamento a corpo libero, una zona Lounge dove potersi rilassare e consumare bevande, oltre agli spogliatoi. C’è un’area Cardio con un’ampia offerta di attrezzature specifiche, un’area Core per allenare gli addominali e un’area Power con pesi liberi, attrezzi e panche.