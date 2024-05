Il Magnolia inaugura la stagione estiva con una festa fino all'alba

Sabato 18 maggio il Circolo Magnolia apre le sue porte per inaugurare la stagione estiva, con un Opening Party da non perdere.

La festa

Ad aprire i cancelli della Dimensione parallela sono gli Ivreatronic, collettivo di dj, produttori, cantanti e artisti che amano esplorare diverse forme di espressione, in particolare attraverso la musica elettronica. Nascono da serate folli in una cantina e si sono evoluti in una festa itinerante che si sposta nel multiverso tra club, festival e luoghi strani, portando atmosfere aliene in contesti inusuali. Gli Ivreatronic sono Foresta, Enea Pascal e Leonar.

Segue Bawrut, nome d'arte di Borut Viola, dj e compositore di musica elettronica residente a Madrid che fonde house e techno con influenze sperimentali, creando atmosfere misteriose ed evocative. Utilizza campionamenti, synth acidi e percussioni ipnotiche per creare un sound complesso e intricato, che incanta l'ascoltatore e lo invita a esplorare paesaggi musicali inusuali.

Informazioni utili

L'ingresso è gratuito; per la stagione estiva del Magnolia non è richiesta la tessera Arci.