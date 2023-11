Incontra gli specialisti della riproduzione assistita

? È con grande piacere che Next Fertility ProCrea, la nostra clinica di riproduzione assistita con sede a Lugano, annuncia un nuovo appuntamento del ProCrea In Tour.



Di cosa si tratta? un viaggio a tappe in giro per l’Italia in cui gli specialisti della procreazione medicalmente assistita incontreranno tutte le coppie alla ricerca di un figlio.



? Questa volta la tappa sarà a Milano, sabato 25 Novembre 2023 dalle ore 14.00 alle 19.00 presso l’Hotel NH Collection Milano City Life, Via Bartolomeo Colleoni 14.



? Si tratta di un evento completamente gratuito e senza impegno al quale è possibile partecipare previa registrazione.



?‍?? Una conferenza dedicata interamente al mondo dell’infertilità di coppia tenuta dai migliori specialisti sul campo con oltre vent’anni di esperienza e arricchita, inoltre, dalle preziose testimonianze dirette di chi ha realizzato il sogno di diventare genitore grazie a Next Fertility ProCrea.



Interverranno:

?Dr. Cesare Taccani, ginecologo specialista in medicina della riproduzione

?Dr. GIAN MARCO MOMI, biologo e direttore laboratorio IVF

?Dr.ssa Pierangela Castorina, medico genetista



e con la presenza di:



?Dr.ssa Chaimae Zehhaf, Ostetrica e Aiuto Medico

?Andrea Barlocco, Direttore Generale Next Fertility ProCrea

?Iride Zanotti, Assistant General Manager Business Development Manager e Marketing Supervisor



Al termine della conferenza i professionisti del team medico ProCrea saranno a disposizione di tutte le coppie per rispondere, in aree riservate, a qualsiasi domanda o dubbio.



Per maggiori info e prenotazioni: (+39) 02 6006 3041 | info@procrea.ch | www.nextfertilityprocrea.ch