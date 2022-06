Incontrarti la musica racconta i capolavori dell’ambrosiana

Dal 16 giugno al 14 luglio 2022 le sale della Pinacoteca ospiteranno un ciclo di visite a suon di musica e il 22 giugno un concerto nella Sala Federiciana, cuore del museo.



IncontrArti prevede sei tappe serali, ciascuna caratterizzata da un tema trasversale– il dono, la ricerca dell’armonia, l’orrore del male, l’ispirazione, il tempo, la conoscenza – che lega la musica all’arte, offrendo al contempo uno spunto di riflessione. Sotto la direzione artistica del Maestro Matteo Fedeli, si esibiranno giovani talenti e affermati musicisti.

Le visite avranno la durata di circa 45 minuti e alterneranno parole e musica. Ogni opera selezionata verrà introdotta da una suggestione di Luca Ilgrande seguita dall’interpretazione musicale.

Il mosaico dal frontespizio del Virgilio di Simone Martini sarà per esempio legato al tema dell’”ispirazione” sentita come improvvisa, profetica, totalizzante, feconda, che come un sospiro creatore, permette all’uomo di varcare una soglia, di infrangere una barriera, scostando un velo sul mistero di un mondo altro che esiste dentro e fuori di noi.

«Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato», così inizia l’antico inno liturgico Veni Creator Spiritus: un’invocazione allo spirito perché scenda a illuminare l’intelletto. Proprio da questo inno il compositore Ennio Morricone trae ispirazione per il motivo iniziale del suo celeberrimo e iconico Gabriel’s oboe, composto nel 1986 come colonna sonora del film Mission.

Tra i capolavori della Pinacoteca Ambrosiana scelti per IncontrArti: la Canestra di frutta di Caravaggio, il Cartone della Scuola di Atene di Raffaello, la Testa di Medusa, il mosaico dal frontespizio del Virgilio di Simone Martini, il Ritratto di musico di Leonardo e Il Codice Atlantico di Leonardo.



Il 22 giugno alle ore 20.30 nella Sala Federiciana, antica sala di lettura seicentesca della Biblioteca Ambrosiana, nella quale è esposto il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, si potrà assistere a Duo e Trio in concerto – Musiche di Mozart, Beethoven e Halvorsen. Un’ esperienza immersiva e unica nel cuore del museo. Al termine del concerto sarà possibile visitare l’Aula Leonardi che conserva il Musico di Leonardo da Vinci e le opere dei pittori leonardeschi.





INFO UTILI



IncontrArti – visite date e orari

16 giugno

7 luglio

14 luglio

Per le serate "IncontrArti", i turni di visita saranno alle 18.30 e alle 20.00, 25 persone massimo

Prezzo: euro 21,50

Prenotazioni: INCONTRARTI ESPERIENZE MUSICALI IN PINACOTECA - Veneranda Biblioteca Ambrosiana





Concerto Sala Federiciana

22 Giugno - Duo e Trio in concerto – Musiche di Mozart, Beethoven e Halvorsen

Ore 20.30

Prezzo € 25,00

Prenotazioni CONCERTO IN SALA FEDERICIANA - Veneranda Biblioteca Ambrosiana







INFO UTILI PINACOTECA AMBROSIANA

Orari: Da martedì a domenica 10.00 – 18.00

Lunedì chiuso

Aperture serali: da maggio fino alla fine di settembre tutti i giovedì la Pinacoteca Ambrosiana resterà aperta fino alle 22.00





Informazioni: tel. 02.806921; contatti@ambrosiana.it