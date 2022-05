Gli incontri sulla natura e il design alla Biblioteca degli Alberi

Prezzo non disponibile

Da venerdì a sabato 14 maggio Bam organizza un weekend speciale per adulti e bambini, dedicato all'arte e alla natura.

Il programma

Mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13, dalle ore 18, si svolgeranno talk bucolici e informali, con ospiti d’eccezione del mondo del design, dell’arte, del cinema e della musica che il pubblico potrà seguire comodamente seduto su cuscini sul prato di BAM.

Sabato 14 maggio è invece la volta di BAM Workshop Kids and Adults realizzati in collaborazione con la Fondazione Achille Castiglioni, il primo dal titolo “Sedie: perché e perchì a ciascuno la sua sedia”, dale 10.30 alle 11.30, rivolto ai più piccoli e il secondo “Dal readymade al design e viceversa”, dalle 15.30 alle 17, per gli adulti.