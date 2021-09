A Milano l'ambiente è protagonista di due giorni di incontri e dibattiti

Equità di accesso alle risorse e ai servizi, rigenerazione degli spazi, forestazione urbana, trasporto collettivo e condiviso, ciclabilità diffusa: la rigenerazione urbana in senso sostenibile (socialmente, economicamente, ecologicamente) è l’obiettivo primario per la salute delle comunità e del sistema economico nell’era della transizione ecologica.

Legambiente Lombardia propone due giornate di discussione - venerdì 17 e sabato 18 settembre - sui più diversi aspetti di questo tema, per condividere competenze e aiutare il cambiamento. Gli incontri con esperti nazionali e internazionali consolideranno un punto di vista umanistico, non esclusivamente tecnico, sui contenuti e i valori di una trasformazione storica che investe tutti i settori della società e dell’economia.

Forum Spazio Aperto 2021, primo appuntamento di una serie annuale, si svolgerà a Milano durante la European Mobility Week 2021 (16-22 settembre) per sottolineare, tra l'altro, il legame con una mobilità urbana in evoluzione positiva e sostenibile, sempre più simbolo della transizione ecologica in atto.

Modalità di prenotazione

Per assistere a Forum Spazio Aperto sarà necessario prenotare sul sito dedicato; la capienza prevista è di quaranta persone. Ogni panel sarà comunque trasmesso via web streaming; brevi interviste ai relatori saranno raccolte per ulteriore diffusione sui canali web e social di Legambiente Lombardia.

Il programma

Venerdì 17 settembre – Stecca 3.0, ore 11 – Apertura dei lavori

Eleonora Dragotto, giornalista, presenta il programma di Forum Spazio Aperto 2021 (video, slide, 10’- 15’) e apre i lavori con i saluti istituzionali e la tavola rotonda:

Spazio Aperto: la transizione ecologica parte da un ripensamento dello spazio pubblico

Barbara Meggetto - Presidente Legambiente Lombardia

Alessandra Bonfanti – Responsabile Mobilità Attiva e Aree Interne, Legambiente

Pierfrancesco Maran, Assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura, Comune di Milano

Mascha Baak, Consul General, Regno dei Paesi Bassi

Roeland Slagter – Sr. Economic Advisor Consul General Milano, Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi

Alessandra Bailo Modesti – Head - Area Green Cities e Coordinatore Green City Network, Fondazione

per lo Sviluppo Sostenibile

12:00-13:30 Stecca 3.0

Tavola rotonda - "La Città Verde: il Parco Metropolitano Milanese"

Eleonora Dragotto, giornalista, incontra:

Alessandra Bailo Modesti – Head - Area Green Cities e Coordinatore Green City Network, Fondazione

per lo Sviluppo Sostenibile

Maria Chiara Pastore – Direttrice scientifica, Forestami

Damiano Di Simine - Responsabile scientifico, Legambiente Lombardia

Giulio Senes – UniMi, presidente European Greenways Association

11:00 / 12:30 Cascina Nascosta

Tavola rotonda: "Come cambia il ruolo del Mobility Manager"

Modera: Valentino Sevino, Direttore Area Pianificazione Mobilità, AMAT milano

Stefano Riazzola, Direttore Direzione Mobilità e Trasporti, Area Pianificazione e Programmazione

Mobilità, Comune di Milano

Roberta Righini, Responsabile Pianificazione Mobilità Sostenibile, AMAT

Andrea Poggio, responsabile mobilità sostenibile, Legambiente Onlus

Conclude: Barbara Meggetto, Presidente Legambiente Lombardia

13:30-14:45 Stecca 3.0

Light lunch – a cura di Latteria / Cascina Nascosta, consegnato via cargo bike da UBM Urban Bike

Messenger Milano

15-16 Stecca 3.0

Presentazione: LaBiciXTe (progetto 2021-22 formazione istruttori ciclisti e scuola bici, Mobycon NL)

Barbara Meggetto, Presidente Legambiente Lombardia

Nicole Hablé, Sr. Advisor Affari Economici, Mobilità Sostenibile, Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi

Federico Del Prete, Presidente Legambici APS

17-20 Cascina Nascosta

Presentazione risultati del questionario regionale Io sono per le piste ciclabili (con Caterina

Benvenuto, Legambiente Lombardia)

Progetto Ciclopolis – Presentazione mappatura delle realtà ciclistiche milanesi (con Assobici/Mapping

and Urban Data Lab / DAStU PoliMI)

Aperitivo

Sabato 18 settembre – Stecca 3.0

10:30 – 12:30

Tavola rotonda: "Scenari di realtà per una città delle persone"

Federico Del Prete – responsabile mobilità e spazio pubblico, Legambiente Lombardia, lancia un breve

video (ca. 4’) di Fabrizio Prati - Associate Director of Design, Global Designing Cities Initiative/NACTO,

e incontra:

Franco La Cecla – Università Vita-Salute San Raffaele di Milano / Politecnico di Barcellona

Caterina Sarfatti – Director, Inclusive Climate Action, C40Cities

Andrea Coccia – Giornalista e scrittore, cofondatore Slow News

Elena Granata – Politecnico di Milano

Q&A – Networking

13:30-14:45 Stecca 3.0

Light lunch – a cura di Latteria / Cascina Nascosta, consegnato via cargo bike da UBM Urban Bike

Messenger Milano

15 - 17 Stecca 3.0

Tavola rotonda: "Spazio pubblico in movimento"

Modera: Massimo Ciuffini - Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile / Osservatorio Sharing Mobility

Marco Mazzei – Milano Bicycle Coalition

Marco Nero Formisano – Fotografo

