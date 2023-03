Uno speciale weekend dedicato al volo

Sabato 4 e domenica 5 marzo, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia propone uno speciale weekend, realizzato in collaborazione con easyJet, ricco di attività per famiglie e appassionati del volo. Si potrà simulare acrobazie aeree in realtà virtuale, giocare con l’aerodinamica, conoscere piloti e assistenti di volo e mettersi alla prova tra modelli, ingranaggi e macchine.

Il programma

Per l'occasione sarà possibile partecipare alle visite guidate “In volo nella storia”, per ripercorrere la storia dell’aviazione, dai pionieri agli aerei a reazione, e “Leonardo e il volo”, per esplorare i luoghi della sua formazione nei grandi cantieri toscani e milanesi del Rinascimento, studiare il suo modo di disegnare per indagare e capire la natura e rappresentare le sue idee, ed esplorare il suo sogno di volare attraverso i modelli delle sue macchine.



Nella Sala Biancamano del Padiglione Aeronavale, i ragazzi dai 6 agli 11 anni potranno incontrare un pilota e un assistente di volo dell’equipaggio di easyJet, per scoprire cosa succede prima e dopo essere saliti a bordo di un aereo e che cosa si prova a volare oltre le nuvole.

Sempre nel Padiglione Aeronavale, indossando il visore di realtà virtuale, adulti e ragazzi dai 12 anni potranno afferrare i comandi di un velivolo ultraleggero e sorvolare un’isoletta tropicale in una divertente atmosfera da cartoon. Mentre con il simulatore di volo in realtà virtuale, dai 16 anni in poi sarà possibile vivere un’esperienza di pilotaggio ultra-realistica, sorvolando gli splendidi paesaggi nei cieli sopra il lago di Como.

In i.Lab Matematica si potrà esplorare quali sono le forme più adatte a muoversi in aria. In Tinkering Zone si giocherà con l’aria e il vento dentro un tubo, facendo volteggiare oggetti di forme e materiali diversi. Mentre in i.lab Leonardo si potrà smontare e combinare ingranaggi per realizzare nuovi meccanismi.

Le attività

Sala Biancamano, Tutti a bordo!

Domenica 5, alle ore 14.30 e 16.30

Da 6 a 11 anni, durata 90 minuti, attività su prenotazione, max. 30 partecipanti + accompagnatori

Incontriamo un pilota e un assistente di volo dell’equipaggio di easyJet, scopriamo cosa succede prima e dopo essere saliti a bordo di un aereo e che cosa si prova a volare oltre le nuvole. L’incontro è reso possibile grazie alla collaborazione con easyJet.

Padiglione Aeronavale, Nel blu dipinto di blu

Sabato 4 e domenica 5, alle ore 11, 14.30 e 16.30

Dai 12 anni, durata 45 minuti, attività su prenotazione, max 6 partecipanti

Indossiamo il visore di realtà virtuale, saliamo su un velivolo ultraleggero, effettuiamo i controlli e prepariamoci per il decollo. Sorvoliamo un’isoletta tropicale alla scoperta di canyon, centri abitati e boschetti circondati da un mare cristallino in una divertente atmosfera da cartoon. Per i più coraggiosi: acrobazie mozzafiato per mettersi alla prova tenendo d’occhio l’altimetro.

Battesimo del volo VR

Sabato 4 e domenica 5, alle ore 10, 12, 15.30 e 17.30

Dai 16 anni, durata 45 minuti, attività su prenotazione, max 3 partecipanti

Partiamo per un’esperienza di pilotaggio ultra-realistica con il simulatore di volo in realtà virtuale. Iniziamo con un breve briefing, indossiamo il visore e prendiamo i comandi del nostro velivolo. Sorvoliamo gli splendidi paesaggi nei cieli sopra il lago di Como, effettuiamo in totale autonomia e sicurezza il decollo e proviamo alcune manovre come virate e variazioni di velocità.