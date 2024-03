Incontri PoliMi con Francesco Cicconetti

In occasione della Giornata di visibilità delle Persone Trans, prevista per il 31 marzo,

per il ciclo Incontri Polimi:



Francesco Cicconetti incontra Davide Fassi, Delegato alle Attività Culturali e Public Engagement e Erica Ausilio, Rappresentante della componente studentesca del Comitato Unico di Garanzia, presentando il libro :

“Scheletro Femmina”



Questo non è un romanzo sulla transizione di genere. Non soltanto, almeno.



Mescolando vita vera ed elementi di fiction, Cicconetti ci racconta una storia di crescita e di cambiamento, unica e al contempo uni­versale perché metafora della lotta che tutti noi affrontiamo per capire chi siamo vera­mente. Per riuscire a esserlo fino in fondo e scoprirci, forse per la prima volta, profonda­mente liberi.