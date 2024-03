Per il ciclo Incontri Polimi:



Licia Troisi, autrice del libro “La luce delle stelle”, incontra Francesco Topputo, Delegato alle Reti di Ricerca Internazionali.



Licia Troisi, autrice bestseller amata dal pubblico in Italia e nel mondo, esordisce nel giallo con un’indagine da leggere tutta d’un fiato. Alla sua prima prova da giallista, Licia Troisi dà vita a una storia che racconta quanto studiare fisica sia una scuola naturale per risolvere casi complicati, e dimostra quanto mancava uno scienziato investigatore alla nostra narrativa.



Licia Troisi nata a Roma nel 1980, è l’autrice fantasy italiana più venduta nel mondo, grazie allo straordinario successo delle saghe del Mondo Emerso, della Ragazza Drago e dei Regni di Nashira. Laureata con una tesi sulle galassie nane, ha collaborato con l’Università di Roma Tor Vergata come astrofisica. Questo è il suo primo romanzo giallo.



Link per iscriversi: https://www.eventi.polimi.it/events/incontri-polimi-licia-troisi/