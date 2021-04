Prevenzione, quattro giorni di incontri e visite online in Humanitas

Tenere alta l'attenzione sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce anche durante l'emergenza Covid-19: è questo l'obiettivo della nuova iniziativa degli ospedali Humanitas Mater Domini (Castellanza), Humanitas San Pio X (Milano), Humanitas Gavazzeni e Castelli (Bergamo) che hanno deciso di aderire all’(H)-Open Week patrocinato da Fondazione Onda (Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere), con un ricco calendario di eventi dal 21 al 24 aprile.

Parola chiave: sensibilizzazione del mondo femminile sull’importanza di continuare a prendersi cura della propria salute, perchè la diagnosi precoce rimane l’arma vincente per battere sul tempo molte patologie e disturbi.

Il calo preoccupante delle visite in Lombardia

Nel 2020 in Lombardia, il 58,6% di chi ha annullato visite o esami lo ha fatto per timori legati alla pandemia, nonostante le misure di sicurezza adottate da ogni struttura sanitaria. Nei primi nove mesi dello stesso anno, inoltre, sono saltati oltre 2 milioni esami di prevenzione, per la maggior parte relativi a patologie femminili.

Per questo motivo, attraverso la campagna di prevenzione femminile del gruppo Humanitas, “Specialmente Donna”, l’ospedale di Castellanza ha organizzato dal 21 al 24 aprile un fitto calendario di iniziative gratuite, sia digitali che in presenza: eventi on line, televisite, consulti in ambulatorio con gli specialisti dell’area ginecologica, dermatologica, dietologica, piscologica e tanto altro ancora.

Il calendario degli appuntamenti online

Mercoledì 21 aprile, "Donna e Covid-19. Come è cambiato il suo ruolo?", 0re 18.30 – 19.30. Interverrà la dott.ssa Alessandra Massironi, neuropsicologa e psicoterapeuta. Per iscrizioni visitare il sito dedicato.

Giovedì 22 aprile, "Endometriosi e infertilità. Facciamo chiarezza", ore 18.30 – 19.30. Interverrà il dott. Alfredo Porcelli, ginecologo e specialista delle malattie dell’apparato riproduttivo. Per iscrizioni visitare il sito dedicato.

Le televisite

Mercoledì 21 aprile, "Menopausa e i cambiamenti nella donna", ore 11.30 – 12.30. Parteciperà la dott.ssa Elena Corradini, ginecologa. Per iscrizioni visitare la sezione dedicata.

Giovedì 22 aprile, "Endometriosi, cistite, problemi alle vie urinarie. Un aiuto dall’alimentazione. Parlane con lo specialista", ore 12 – 13. Parteciperà la dott.ssa Elisabetta Macorsini, biologa nutrizionista. Per iscrizioni visitare il sito dedicato.

Venerdì 23 aprile, ore 9 – 10.30, "Salute della pelle e dei capelli nella donna". Parteciperà la dottoressa Marta Brumana, dermatologa. Per isc r izioni visitare la sezione dedicata.

Informazioni utili

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita, previa prenotazione a partire da martedì 6 aprile (sino esaurimento posti disponibili). E' possibile scoprire tutti gli eventi in programma sul sito dell'ospedale.