Fuorisalone 2022, tutti gli incontri in Triennale

In occasione della Milano Design Week, Triennale ha ideato uno speciale Public Program dedicato ai protagonisti del mondo della progettazione con incontri, lecture e proiezioni, che accompagna la proposta espositiva.

Programma

- Martedì 7 giugno, ore 18.30. Omaggio a Paulo Mendes da Rocha

Proiezione del documentario It's All a Plan di Joana Mendes da Rocha e Patricia Rubano. Ingresso libero

It's All a Plan è un film documentario sulla vita e il lavoro di Paulo Mendes da Rocha (1928 – 2021), uno tra i più celebri architetti brasiliani, vincitore del prestigioso Premio Pritzker. Il documentario racconta la sua storia e gli alti e bassi della sua straordinaria vita attraverso una serie di interviste con la figlia Joana sviluppate durante un periodo di dieci anni. Mendes da Rocha espone le sue riflessioni su urbanismo, natura, umanità, arte e tecnica, facendo emergere il suo pensiero teorico. Padre e figlia si confrontano in un dialogo intimo, fluido e costante, consapevoli che il film riveli anche la loro storia familiare e gli aspetti più intimi. Introduce la serata Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano. Intervengono: Taissa Buescu, curatrice dell'evento, giornalista e curatrice di design, Nadezhda Mendes da Rocha, architetto e designer, e Carlo Gandolfi, architetto fondatore dello studio bunker di Milano, PhD in composizione architettonica allo IUAV e professore associato di progettazione architettonica e urbana, Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Parma.



19.30 - 23.30 Mace at Triennale Milano

In occasione della Milano Design Week,Triennale Milano organizza nel Giardino Giancarlo De Carlo un grande evento musicale aperto alla città. Nell’ambito di Triennale Estate – palinsesto multidisciplinare che comprende incontri, lecture, festival, proiezioni, spettacoli, concerti, dj set, performance, laboratori per bambini – verrà presentato dalle ore 19.30 il dj set di Ilaria Gr e a seguire, alle 21.30, il dj set di Mace.

Mace è tra i più importanti e visionari producer della scena musicale italiana e un artista capace di raccontare la contemporaneità con un tocco unico. E' un instancabile viaggiatore che ha girato il mondo arricchendo il suo bagaglio culturale e contaminando la sua visione; un esploratore del pianeta, della propria interiorità, e degli stati di coscienza guidati da meditative incursioni psichedeliche. Il suo album OBE, pubblicato nel 2020 e certificato doppio platino, vede la partecipazione dei più importanti esponenti della scena italiana, tra i quali Salmo, Blanco, Gemitaiz, Venerus, Rkomi, Colapesce, Gué Pequeno, Joan Thiele, Madame ed è risultato, nel primo weekend, l’album d’esordio più? ascoltato al mondo su Spotify. Il singolo che ha lanciato l’album, La canzone nostra con Salmo e Blanco, (certificato quintuplo platino) è diventato un inno generazionale.



- Giovedì 9 giugno, ore 14.30 Le Tesi di Milano.A cura di: Triennale Milano e Università Cattolica

In collaborazione con: Politecnico di Milano, MEET, Fondazione Italia Sociale, Scuola Superiore d’Arte Applicata del Castello Sforzesco. Ingresso libero

Giovedì 9 giugno dalle ore 14.30 si terrà in Triennale il Side event del festival New European Bauhaus, promosso dalla Commissione europea a Bruxelles e di cui Triennale Milano è partner.

Dopo un’introduzione iniziale di Massimo Gaudina, Capo della Rappresentanza della Commissione europea a Milano, e i saluti istituzionali di Marco Sammicheli, Direttore del Museo del Design Italiano di Triennale Milano, e dei docenti dell’Università Cattolica Gabrio Forti e Federica Olivares, referenti del progetto New European Bauhaus per l’Ateneo, ciascun partner presenterà le Tesi ideate per Milano, sintesi dei propri progetti legati al New European Bauhaus. Saranno presenti, Maria Grazia Mattei, Presidente di MEET, Stefano Mirti, Direttore di Super – Scuola Superiore d’Arte Applicata del Castello Sforzesco, Paola Moro, Comunicazione di Fondazione Italia Sociale, Ilaria Valente, Docente del Politecnico di Milano. Seguirà la performance di musica, luce e parole con l’esibizione con un’Arpa di luce dell’artista Pietro Pirelli. L’attrice Maria Villani, invece, declamerà in versi le Tesi di ciascun partner.

