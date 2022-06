Cosa vuol dire essere un artista in Italia oggi: l'incontro in Triennale

Quattro artisti parlano di arte contemporanea con Damiano Gullì, curatore del Public program e arte contemporanea di Triennale, per fare il punto sulla scena della nuova arte italiana.

L'appuntamento mercoledì 29 giugno alle 18.30, nell’ambito di Triennale Estate, Triennale Milano. L'incontro è il primo di un ciclo di tre appuntamenti, intitolato 'Tonight we are young', a cura di Gullì.

Giulia Cenci, Diego Marcon, Andrea Martinucci e Margherita Raso dialogheranno con Gullì per raccontare la loro pratica e poetica a partire da una selezione di loro opere che sarà presentata. I prossimi appuntamenti di 'Tonight we are young. Nuova arte italiana' sono il 19 luglio, ore 18.30 e il 13 settembre, ore 18.30.