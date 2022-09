Incontro arte e impresa: "punti" di Lucrezia Di Canio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Milano – 20 settembre 2022 ore 18.30 Fortemente convinti del potere comunicativo dell’arte, il gruppo curatoriale delocalizzato Asola Group (delle due giovani curatrici Carola Antonioli e Giorgia Massari) e lo spazio polifunzionale a supporto aziendale Fabbrica di Lampadine, si uniscono in un progetto che ha l’ambizione di costruire un solido ponte tra il mondo dell’arte e quello dell’impresa. La mostra “Punti”, che inaugurerà il 20 settembre 2022 alle ore 18:30 presso la sede di Fabbrica di Lampadine a Milano in via Pescantina 8, vedrà esposte le opere della giovane artista Lucrezia Di Canio, che hanno ispirato e dato origine all’evento. Partendo infatti dalla ricerca dell’artista, incentrata sulla percezione che l’uomo ha dello spazio che lo circonda e, più precisamente, dell’Universo e dei corpi celesti che lo abitano, Asola Group e Fabbrica di Lampadine concepiscono un evento comunicativo, educativo e riflessivo, diretto non solo ad abituali appassionati d’arte, ma soprattutto alle imprese. Il discorso artistico, così vicino all’individuo, alla collettività e alle sue emozioni, supporta e guida dibattiti fondamentali all’interno di un’azienda, come in questo caso, la capacità di cambiare opinione, di varare i punti di vista, per giungere a conclusioni migliori possibili. L’evento inaugurale, parte degli eventi collaterali del Fringe Festival di Milano, ospiterà oltre ad una performance dell’artista stessa e all’esposizione delle opere (sia fisiche che digitali), un dibattito a supporto aziendale promosso da Giampaolo Rossi (CEO dello spazio ospitante), rivolto alle aziende che da anni si affidano alla sua formazione. La sfida di Asola Group, accolta con entusiasmo dalla Fabbrica di Lampadine, in particolare da Elisa Corbellini, è quella di riuscire a trasmettere al pubblico la forza scaturita dall’unione tra arte e impresa, e di poter concepire le infinite opportunità di progresso da essa generate. L’evento inaugurale è aperto al pubblico. L’esposizione continuerà durante tutto il Fringe Festival, fino al 2 ottobre 2022, su appuntamento.