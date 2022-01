Al Museo Popoli e Culture del PIME un laboratorio per bambini sul Capodanno cinese

La festa di primavera o capodanno cinese, è la festività asiatica che celebra l’inizio del nuovo anno, associato ciclicamente a uno dei 12 animali dello zodiaco.

Per l’occasione sabato 29 Gennaio, il Museo Popoli e Culture del Centro PIME di Milano, propone un evento dedicato, nell’ambito del format Al Museo in Famiglia, rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni accompagnati dai genitori. “Prepariamoci al Capodanno cinese”.

L'incontro

I piccoli partecipanti scopriranno che il 2022 è l’anno della tigre, simbolo di forza e buon auspicio e verranno invitati a trovare il maestoso animale fra le preziose opere del Museo.

A seguire, dopo un breve focus su storia e usanze di questa antichissima ricorrenza, i grandi e piccini realizzeranno le tipiche buste rosse utilizzate per scambiarsi piccoli doni in denaro, e la tradizionale lanterna da appendere in casa per portare luce e speranza nell'anno nuovo.