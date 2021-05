Dal motociclismo all'America's Cup: la tecnologia cambia lo sport

Incontro del ciclo "Arte e Scienza" al Politecnico di Milano



Il 9 giugno alle h 18, nella cornice del Centro Sportivo Giuriati appena rinnovato, sarà possibile partecipare all’incontro con il giornalista televisivo Guido Meda che in compagnia del Professor Francesco Braghin racconterà con la sua carica travolgente la sua esperienza di telecronista sportivo, spaziando dalla MotoGP all’America’s Cup di vela, in uno dialogo informale in cui si parlerà di come le nuove tecnologie stanno cambiando lo sport.



Per info e iscrizioni: https://www.eventi.polimi.it/events/arte-e-scienza-incontro-con-guido-meda/

