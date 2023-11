Mercoledì 15 novembre, ore 17,00 – Teatro Out Off



INCONTRO CON JAN FABRE, UNO DEI MOSTRI SACRI DEL TEATRO MONDIALE, E CON ALCUNI DEI SUOI STRAORDINARI PERFORMER. PER CAPIRE IL SEGRETO DELLA LORO INIMITABILE PRESENZA SCENICA



È appena andato in scena a Milano con Peak Mytikas: On the Top of Mount Olympus - An 8-hour Performance, sequel dell’acclamato Mount Olympus: To Glorify the Cult of Tragedy una maratona di 24h vista in Italia nel 2015. Ora Jan Fabre – uno dei mostri sacri del teatro mondiale - è a BookCity per raccontarci, assieme ai suoi straordinari performer, il segreto e il tirocinio che stanno dietro all’esplosione performativa, spesso oltre i limiti, dei suoi attori/danzatori. I cui corpi diventano i protagonisti assoluti, in grado di rimanere in scena in lunghissime maratone teatrali, spigionando sempre energia, coinvolgimento, sensualità. E naturalmente ci parlerà anche della sua idea di teatro.



Con Jan Fabre, alcuni dei suoi performer e Anna Bandettini.



Dall’azione alla recitazione di Jan Fabre e Luk Van den Dries ISBN 9788835120230



https://www.francoangeli.it/Libro/9788835120230