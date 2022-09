Incontro con Jonathan Bazzi, autore di "Corpi minori" e Claudia Zanella, giornalista

Incontro con Jonathan Bazzi, autore di Corpi minori

Dialoga con Claudia Zanella, giornalista



Sabato 1 ottobre ore 18:30

Via San Faustino 3, Milano



Ingresso gratuito



Sabato 1 ottobre, alle ore 18:30, nella suggestiva cornice del Cortile della vecchia Milano, in via San Faustino 3, lo scrittore Jonathan Bazzi incontra il pubblico in occasione di “Ortica in festa”, la tradizionale festa del quartiere Ortica. Dialogherà con la giornalista Claudia Zanella.



Jonathan Bazzi, nato a Milano nel 1985, dopo gli studi in Filosofia ha scritto diversi racconti inclusi in antologie e riviste, tra cui Decameron (Harper- Collins), Manifesto (Fandango Libri) e “Nuovi Argomenti”. Collabora con quotidiani e settimanali, tra cui “Domani” e “Sette” del “Corriere della Sera”. Nel 2019 esce il suo romanzo d’esordio, “Febbre”, finalista al Premio Strega 2020 che ottiene vari riconoscimenti: libro dell’anno di Fahrenheit-Radio3, vince il Bagutta Opera Prima, il Premio Sila, il Premio Kihlgren e il Premio POP.



Corpi minori racconta la formazione di un ventenne in chiave ultracontemporanea. Il viaggio del protagonista da Rozzano a Milano, dalla periferia alla città, non è solo fisico, ma è la metafora di un cambiamento profondo. Lo incontriamo a vent’anni, post adolescente né maschio né femmina, con più di un talento e poca perseveranza. Man mano che la conoscenza di sé aumenta, la sua personalità si evolve, in un continuo divenire che lo metterà a confronto con le derive del desiderio, alla ricerca del suo posto nel mondo, sia in senso geografico che emotivo.



L’evento fa parte di “Ortica in festa 2022”, la tradizionale festa del quartiere Ortica di Milano, che quest’anno torna in presenza. Da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre le strade e i cortili dello storico quartiere della vecchia Milano si animeranno con concerti, spettacoli teatrali, aperitivi a tema, tour di street art, corsi di ballo, lezioni di boogie woogie, dj set, tornei sportivi, gare di scacchi, laboratori green per bambini e molto altro.



Tante le iniziative in programma all’insegna del “reuse” – il tema di questa edizione – nel suo significato più ampio di “recupero, riutilizzo” delle tradizioni della vecchia Milano. Dalle canzoni popolari alle ricette della cucina meneghina, dai racconti di strada alle lezioni di bocce a cura dei ferrovieri dell’Ortica e ai tour di street art, per adulti e bambini, alla scoperta dei murales che colorano il quartiere dove la storia è scritta sui muri. Tradizioni e memoria che si incontrano nel primo quartiere-museo a cielo aperto di Milano.



Un grande weekend di festa tra le strade, le piazze e i cortili dell’Ortica per conoscere o riscoprire la storia del quartiere e la sua vivace anima. Si inizia venerdì 30 settembre con i saluti istituzionali della vice sindaca di Milano, Anna Scavuzzo.



“Ortica in festa 2022” è un evento organizzato dall’associazione OrMe – Ortica Memoria di Milano con il patrocinio del Comune di Milano e del Municipio 3.



Qui il programma completo: https://orticamemoria.com/festa.pdf