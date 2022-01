Incontro con l’autore – Edoardo Rovida e Giulio Zafferri

Edoardo Rovida e Giulio Zafferri incontrano Lamberto Duò, docente di Ingegneria Fisica per parlare del loro ultimo libro:

“The Importance of Soft Skills in Engineering and Engineering Education”



Per partecipare all’evento in presenza o online iscriversi qui:

https://www.eventi.polimi.it/events/incontro-con-lautore-edoardo-rovida-e-giulio-zafferri/





“The Importance of Soft Skills in Engineering and Engineering Education” esplora il ruolo dei Soft Skills nella professione ingegneristica e nell’insegnamento dell’ingegneria, sottolineando l’importanza dell’integrazione fra gli hard e i soft skills e, così, migliorando il “Personal Acumen”. Tra i più importanti soft skills, sono significativi i seguenti: abilità nella comunicazione, cortesia, flessibilità, integrità, positività, problem solving, professionalità, intraprendenza, etica professionale, capacità di lavoro in team. Mentre gli hard skills sono in relazione con l’emisfero sinistro del cervello e sono collegati con il quoziente intellettuale (QI), i soft skills sono in relazione con l’emisfero destro del cervello e sono collegati al quoziente emozionale (EQ). Una persona in grado di fondere con successo hard e soft skills sarà in grado di migliorare il proprio comportamento professionale e di divenire, così, un “difference maker” (DM).



I soft skills sono di importanza fondamentale nel contesto dell’insegnamento dell’Ingegneria 4.0 e questo è il focus centrale del libro. Gli esempi qui presentati del ruolo dei soft skills consentiranno al lettore di compiere un’autovalutazione, allo scopo di individuare quali soft skills richiedono un miglioramento: in tal modo, il lettore potrà incrementare le proprie prestazioni professionali.



Edoardo Rovida è nato a Milano nel 1941 e laureato in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Milano nel 1966. E’ stato professore ordinario di Disegno e Metodi dell’Ingegneria Industriale. In tale ambito, nel corso degli anni, ha tenuto i seguenti corsi: Metodi di Rappresentazione, Metodi di Progettazione, Progettazione Assistita, Comunicazione Scientifico-tecnica e Storia della Meccanica.

I suoi interessi scientifici riguardano Scienza della Progettazione, Comunicazione Tecnica e Soft Skills e Beni Culturali Scientifico-tecnici.

Attualmente si occupa di Storia della Meccanica e di Engineering Education.



Giulio Zafferri è laureato in Economia e Commercio c/o Università Cattolica (Milano), Master in Marketing c/o Management Center Europe (Bruxelles), Master in Management c/o IMD (Losanna, Ch). – Master in Mergers & Acquisition c/o IMD (Losanna, Ch) – Membro Ordine di Consulenti di Management A.P.C.O-CMC-ICF; Certificato FRANKLIN COVEY Master Trainer; CertificatoPERSONAGlobal (Persuasive Communication, Emotional Capability Profile, Organizational Alignement Survey); Certificato PERSOLOGDisc (Personality Factor Model) e Certificato TMSDI (Margerison MC Cann Team Management System e Personal and Team Development Profile) – Cofondatore Associazione “Officina della Conoscenza”