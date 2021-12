Incontro con l'autore - Francesco Erbani - sulle periferie delle città

Francesco Erbani, giornalista e scrittore

dialoga con

Massimo Bricocoli, Direttore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano



Introduce la discussione Francesca Cognetti (Mapping San Siro – POLIMI)



A partire dal suo libro “Dove ricomincia la città” L’Italia delle periferie. Reportage dai luoghi in cui si costruisce un Paese diverso (Manni, 2021) Francesco Erbani e il Prof. Massimo Bricocoli dialogheranno delle periferie delle città italiane. In questi luoghi solitamente presi ad emblema della sofferenza metropolitana emergono un attivismo, un’energia creativa, una capacità di intervento che ha molto da insegnare al resto del tessuto urbano.



L’incontro è inserito nel Ciclo di seminari organizzato dal gruppo Mapping San Siro – POLIMI, in collaborazione con il progetto DAStU, Dipartimento di Eccellenza sulle Fragilità Territoriali



L’incontro sarà trasmesso anche in streaming sulla pagina Facebook di Mapping San Siro: https://www.facebook.com/mappingsansiro







Un viaggio da Nord a Sud alla ricerca di ciò che rende le periferie anche un luogo in movimento, dove si sperimentano iniziative di riscatto: progetti associativi, di volontariato, innovazione culturale, lotta alla povertà educativa e poi di imprenditoria sociale, di recupero architettonico e urbanistico, emersi con più forza proprio durante l’emergenza sanitaria del Covid-19.



Non a caso si è scelto di presentare questo libro proprio all’interno di un Off Campus del Politecnico di Milano, uno spazio attivo di accoglienza e partecipazione nel quartiere San Siro, dove l’Università ha attivato molti progetti di co-progettazione con le realtà locali per realizzare interventi in grado di produrre un impatto positivo sulla collettività su diversi temi: povertà educativa; segregazione in contesti multiculturali; politiche e progetti per l’abitare; riattivazione di spazi vuoti, spazi pubblici e comuni; sostegno alle competenze delle donne straniere e molto altro ancora.