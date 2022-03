Incontro con l’autore Stefania Auci

Incontro con Stefania Auci che dopo il grande successo di “Leoni di Sicilia” conclude la Saga dei Florio con “L’inverno dei Leoni”.



Stefania Auci è nata a Trapani, ma vive da tempo a Palermo, dove lavora come insegnante di sostegno. Con I Leoni di Sicilia, che ha avuto uno straordinario successo – più di cento settimane in classifica, in corso di traduzione in 32 paesi –, ha narrato le vicende dei Florio fino alla metà dell’Ottocento, conquistando i lettori per la passione con cui ha saputo rivelare la contraddittoria, trascinante vitalità di questa famiglia. Una passione che attraversa anche L’inverno dei Leoni, seconda e conclusiva parte della saga, e che ci spalanca le porte del mito dei Florio, facendoci rivivere un’epoca, un mondo e un destino senza pari.



Stefania Auci dialogherà con Domenico Giuseppe Chizzoniti, docente di Progettazione dell’Architettura del Politecnico di Milano.



Per partecipare all’evento è necessario iscriversi al seguente link: https://forms.office.com/r/W7qks1qsgU