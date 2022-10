Daria Bignardi a teatro racconta i libri che le hanno rovinato la vita

Lunedì 17 ottobre al Teatro Carcano Daria Bignardi intesserà un dialogo tra musica e parole su libri e canzoni della vita insieme a FLO, la raffinata cantautrice napoletana con la quale Bignardi ha già collaborato nel suo spettacolo teatrale "La coscienza dell'ansia".

L'incontro si inserisce all'interno del ciclo dei lunedì, Follow The Monday - battezzati così da Lella Costa - dedicati al dialogo sui temi attuali: una ricchissima rosa di appuntamenti riuniti sotto il titolouna versione tutta targata Carcano dell’antico simposio.

Lo spettacolo

Lo spettacolo, dal titolo "Libri che mi hanno rovinato la vita" trae l'ispirazione dall'ultimo romanzo di Daria Bignardi Libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori malinconici (Einaudi Editore).

Un periodo storico difficile

Mai come in questo periodo storico si sente il bisogno di riferimenti, di sguardi illuminati capaci di indirizzarci, ai quali aderire o, magari, da cui dissentire. Ed ecco quindi che scrittori, giornalisti, scienziati, divulgatori e filosofi si avvicenderanno di lunedì in lunedì, in lezioni sceniche inusuali, proponendoci riflessioni e idee che possano orientarci in questi nostri tempi bizzarri.