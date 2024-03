Incontro letterario su : madame bovary

Vi aspettiamo sabato 9 marzo a Mare Culturale Urbano, alle ore 18.30, per il terzo incontro letterario del nostro progetto “L'Educazione Sentimentale - percorsi di letteratura e di socializzazione per la prevenzione della violenza di genere”.



Laura Lepri, direttrice del Circolo dei Lettori di Milano, ci racconterà Madame Bovary di Gustave Flaubert, la cui protagonista, ambiziosa e sognatrice, persiste nella ricerca di amore e felicità. Ma, tra le pagine di quei romantici libri di cui è avida lettrice, Emma si perde. Chissà se un’altra educazione sentimentale l’avrebbe salvata.



L’incontro, in presenza, sarà corredato da splendide immagini e verrà trasmesso in streaming sul nostro canale YouTube.





Vi aspettiamo!



