A Milano il primo evento dedicato alla micro-imprenditoria femminile

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sabato 1°ottobre, presso l’incantevole cornice di Villa Mirabello, oltre venti brand femminili presenteranno le loro creazioni artigianali in quello che è il primo evento dedicato alla micro-imprenditoria a quote rosa.

L'evento è organizzato da Progetto DI, Associazione no profit a favore dell’imprenditoria femminile nata da un’idea di Annamaria Bozzola, Presidente e fondatrice della stessa, creata per dare supporto concreto a tutte quelle imprese individuali o microimprese al femminile che la crisi della pandemia ha ulteriormente penalizzato.

La mission è mettere a disposizione: programmi, strumenti, professionisti, modalità e spazi per far conoscere le loro creazioni e incentivarne la visibilità e la ripresa.

Allo stesso tempo, in uno scenario micro-imprenditoriale donna in costante crescita, c’è anche il desiderio di favorire nuove realtà lavorative, offrendo loro formazione e sostegno per lo sviluppo e la promozione.

La solidarietà femminile al centro

“ProgettoDI Donne Imprenditrici vuole trasmettere quel senso di solidarietà femminile che sa essere così forte da affrontare qualunque sfida, - spiega Annamaria Bozzola, Presidente e fondatrice dell’Associazione - rimanendo unite e compatte, nel perseguire il fine comune a tutte le associate: affermarsi e realizzarsi nel proprio lavoro come sinonimo di libertà e indipendenza.”

Oltre venti brand da scoprire

Il ricco programma di eventi si aprirà con DImaket, sabato 1°ottobre presso l’incantevole cornice di Villa Mirabello, dove oltre venti brand presenteranno le loro creazioni e si avrà l’opportunità di acquistare il meglio dell’artigianato Made in Italy, realizzato dalle sapienti mani di figure talentuose.

Un’opportunità per scoprire gioielli e bijoux realizzati handmade, borse uniche lavorate a crochet, ricamate o realizzate con tessuti pregiati recuperati, capi sartoriali di abbigliamento, composizioni floreali con fiori di stagione e molto altro.

Sarà anche l’occasione per conoscere l’Associazione Progetto DI e il programma delle attività future.

Maggiori informazioni sul sito dedicato.