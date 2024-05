Inégalité. Olympe e la rivoluzione negata

Spettacolo inserito nella rassegna teatrale: “Prendere posizione. La voce di quattro giovani compagnie"



Testo Giulia Trivero

regia Andrea Piazza

interpreti Giulia Amato, Gabriele Anzaldi

musiche Gabriele Anzaldi, Giovanni Di Capua

costumi e assistenza scene Michele Corizzato

video Daniele Zen

organizzazione Arianna Soffiati

con l’intervento in video del coro dei laboratori partecipativi



produzione Ensemble Teatro

con il patrocinio di Associazione Nazionale Subvedenti / DescriVedendo

con il sostegno di IntercettAzioni – Centro di Residenza Artistica della Lombardia: un progetto di Circuito CLAPS e Industria Scenica, Laagam, Teatro delle Moire, ZONA K



spettacolo interamente accessibile a persone con disabilità visiva attraverso audiodescrizione integrata nella drammaturgia



La compagnia

Ensemble Teatro nasce nel 2021 dall’unione di alcuni giovani diplomati alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano e si avvale della collaborazione di altre figure professionali teatrali e non solo, tutti under30. L’attività di Ensemble Teatro si concentra sull’indagine delle contraddizioni del presente, concretizzandosi nei progetti Edoardo II o Il mondo intero per nemico (riscrittura multidisciplinare della tragedia di C. Marlowe, prod. Teatro Out Off Milano, con il sostegno di Centro Teatrale MaMiMò Reggio Emilia, progetto vincitore Next Lombardia, 2022), nel monologo di Ciro Ciancio Venire al mondo (debutto Festival Castel dei Mondi Andria, 2021) e in Vita di un santo erotomane di F. Toscani, progetto attualmente finalista Biennale Teatro College Regia. Nel corso della stagione 2022/2023 il gruppo ha iniziato un percorso di avvicinamento al teatro del giovane pubblico con lo spettacolo Il sogno di Ludwig, nato in origine su commissione di Orchestra Sinfonica di Milano.



Sinossi

“Se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, deve avere allora il diritto di salire sulla tribuna”. Olympe de Gouges pronunciò questa frase nel pieno della Rivoluzione e insieme alle sue idee protofemministe e abolizioniste e ai suoi discorsi scatenò l’unica risposta possibile: la ghigliottina per volere di Robespierre e dei Giacobini, segnata dalle parole del Pro-curatore che la condannò “perché aveva dimentica-to le virtù che convenivano al suo sesso”.

Olympe è una delle troppe figure dimenticate dalla storia, appartenenti a quei gruppi esclusi dal potere patriarcale e capitalista che ha indirizzato la narrazione degli eventi e quindi gli eventi stessi. In anticipo sui tempi, libera e indipendente, rimasta vedova giovanissima e mai più sposatasi per evitare il matrimonio “tomba della fiducia e dell’amore”, Olympe si schierò sempre a difesa di quelle persone indifendibili per l’epoca. Nemmeno due anni dopo la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino pubblica un pamphlet dal titolo evidente: Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina.



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Teatro OUT OFF via Mac Mahon 16, Milano

Orari spettacoli:

Dal 30 maggio al 2 giugno – ore 20.30

INÉGALITÉ. OLYMPE E LA RIVOLUZIONE NEGATA | COMPAGNIA ENSEMBLE TEATRO



Prenotazioni e Informazioni

0234532140 / biglietteriaoutoff@gmail.com

lunedì › venerdì ore 10.00 › 16.00

Ritiro biglietti

Uffici

via Principe Eugenio, 22

lunedì – venerdì ore 11.00 › 13.00



Botteghino

via Mac Mahon, 16

martedì – domenica 1 ora prima dello spettacolo



Trasporti pubblici: M5 FERMATA CENISIO; TRAM 14; TRAM 12; AUTOBUS 78



PREZZO

Intero: 20 euro

Under26: 14 euro

Over65: 10 euro



Teatro OUT OFF via Mac Mahon 16, Milano

uffici via Principe Eugenio 22

telefono 02 34532140

info@teatrooutoff.it - www.teatrooutoff.it

FB @teatrooutoff Instagram @teatrooutoffLinkedin @TeatroOutOff