INFERNO Spettacolo in Assenza Into The Aquarius Ideazione: Alessandra MR D'Agostino Regia: Alessandra MR D'Agostino, Vit Gadaleta, Silvia Pierantoni Giua Associate Director: Beatrice Comincini Drammaturgia: Matteo Martini, Silvia Pierantoni Giua, Alessandra MR D'Agostino, Beatrice Comincini Interventi Voce: Beatrice Comincini Interventi Video: Silvia Pierantoni Giua Digital Research: Paolo Merzagora Press: Beatrice Comincini I vizi ci avvolgono, ci siamo immersi, ma sono davvero così terribili? Non è forse quello che ci raccontiamo, rispetto a quei vizi, il vero Inferno? La Compagnia teatrale Into The Aquarius propone una drammaturgia collettiva nata dall’esigenza di raccontare un Inferno contemporaneo, dove ognuno di noi può incontrare, cadere o vedere le conseguenze dei peccati capitali. Inferno si pone come una richiesta di autoindulgenza rispetto a quello che si vive e che si prova nell’affrontare e superare le esperienze, positive o negative, che la vita ci mette davanti, per andare oltre. Ad estrema chiusura ed estrema proibizione Into the Aquarius, risponde con un’ulteriore chiusura. Lo spettatore già privato della possibilità del luogo e di un'esperienza sensoriale completa viene portato in una dimensione digitale dove si può affidare solo alla vista e all’udito. Una dimensione, quella di Whatsapp, conosciuta ma in versione broadcast, per evitare forzatamente il contatto con lo spettatore che “subisce” gli input dati. La Compagnia muta la sua originaria attività di teatro interattivo, dove il pubblico si ritrova coprotagonista con una quarta parete mai esistita, per aprire una porta allo spettatore e richiuderla alle sue spalle con una domanda, senza dargli la possibilità di rispondere. Venerdì 26 Marzo 2021 ore 21 Broadcast Whatsapp Partecipazione gratuita con prenotazione Info e contatti: intotheaquarius@gmail.com Facebook IntoTheAquarius Instagram IntoTheAquarius +39 3384195394