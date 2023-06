Al centro commerciale Rescaldina "Doniamo e Vinciamo" insieme alla onlus Humana People to People

Fino a domenica 2 luglio, presso il Centro Commerciale Rescaldina (via Togliatti 1, Rescaldina) gestito dalla società di soluzioni immobiliari Nhood Services Italy, uno dei principali attori del real estate in Italia specializzato nelle riqualificazioni urbane oltre che consolidato player del settore commerciale, è possibile partecipare al concorso “Fai Shopping, dona & vinci”: in palio ci sono tante Gift Card del valore di 10, 20 e 50 euro.

Il concorso vede la collaborazione di Humana People to People, un’organizzazione che promuove la cultura della solidarietà e dello sviluppo sostenibile attraverso la realizzazione di progetti destinati alla tutela dell’ambiente anche attraverso la raccolta e la donazione di abiti usati. Infatti i partecipanti, con la donazione di capi usati, ottengono una giocata extra per provare a vincere le Gift Card.

Come partecipare

La partecipazione al concorso è molto semplice. Occorre innanzitutto fare acquisti presso i punti vendita del Centro Commerciale Rescaldina (situato in via Togliatti 1, Rescaldina) per un valore minimo complessivo di 10 euro (scontrini cumulabili). In seguito i partecipanti devono recarsi presso il desk dedicato che è attivo per tutto il periodo del concorso dalle ore 10 alle ore 20 presentando gli scontrini alla hostess e ritirando le cartoline di gioco. A tutti i partecipanti che consegneranno alla hostess un capo usato da donare, verrà data una cartolina di gioco extra.

Il concorso

Il concorso “Fai Shopping, dona & vinci” si aggiunge alle tante iniziative del Centro Commerciale Rescaldina in linea con la filosofia Nhood delle tre P: Pianeta, Persone, Prosperità. Con questo progetto, grazie alla sinergia con Humana People to People, si vuole evidenziare l’importanza di dare una seconda vita ai vestiti che non si indossano più e di ridurre l’impatto ambientale: una sfida che ci rende tutti vincitori.

Nhood Services Italy

Nhood Services Italy è una società internazionale di soluzioni immobiliari specializzata nel commercial real estate e nella rigenerazione urbana. Forte di un network globale consolidato – una holding, l’AFM (Association Familiale Mulliez) e oltre 1.000 collaboratori presenti in 11 Paesi -, Nhood affianca clienti e partner per creare, attivare e trasformare ogni tipo di asset class e promuovere una nuova visione urbana: dal retail al living, dagli uffici alla logistica, fino agli asset mixed-use.

Nhood riunisce le principali aree di business del settore immobi-liare con soluzioni che aiutano i proprietari di immobili, pubblici e privati, così come le aziende e i brand, a creare valore e generare il massimo potenziale dai loro asset. Collabora con le pubbliche amministrazioni in progetti di pubblico interesse, con l’ambizione di contri-buire alla realizzazione di città più sostenibili, e si impegna nella trasformazione di asset esi-stenti in luoghi di vita dal triplo impatto positivo: People, Planet, Profit.

