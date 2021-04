Iniziativa coordinamento anti-dad 23 aprile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Salve, Siamo il Coordinamento anti-DAD, un gruppo che riunisce più sigle nato con l'intenzione di dare una voce forte a tutte le iniziative studentesche che spingono per rimettere la scuola al centro delle priorità e per tornare alla irrinunciabile didattica in presenza, sia per quanto riguarda le scuole che le università. Vogliamo tornare in classe in sicurezza e vaccinati Vi scriviamo per comunicarvi che per il 23 aprile stiamo organizzando una manifestazione a Milano in Largo Cairoli (nel rispetto di tutte le misure di sicurezza necessarie) Alleghiamo il volantino dell'iniziativa e rimaniamo a disposizione per eventuali informazioni o chiarimenti Grazie Coordinamento anti-DAD