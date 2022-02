All'Ippodromo di Milano tante iniziative per le famiglie e i bambini

Domenica 27 febbraio all’Ippodromo Snai La Maura sono in calendario numerose iniziative gratuite per bambini, famiglie e tutti i cittadini che vogliono trascorrere una piacevole domenica all’aperto. I cancelli dell’impianto saranno aperti dalle 12 alle 17.30 circa.

In pista, come di consueto, lo spettacolo del trotto con appassionanti convegni di corse che si avvicenderanno per tutto il pomeriggio. Dalle ore 14 allo spettacolo in pista si affiancheranno numerose iniziative gratuite per grandi e piccini: tutti i bambini tra i 3 e i 13 anni potranno provare gratuitamente l’emozione unica di montare un pony, grazie al cosiddetto “battesimo della sella”, un’opportunità unica per i più piccoli per percorrere un breve tragitto in sella al pony scortato dagli esperti del Centro Ippico Lombardo; animatori in abiti da professori di Hogwarts intratterranno i bambini con lezioni di incantesimi, difesa contro le arti oscure, avventura itinerante contro i dissennatori, ricerca di oggetti magici e altri giochi di abilità e giochi di gruppo a tema; sempre per i più piccoli è prevista una gustosa merenda a base di zucchero filato e pop-corn.

Le auto d'epoca

­I genitori potranno distrarsi ammirando le splendide auto d’epoca della CMAE (Club Milanese Automoto veicoli d’Epoca) che saranno disposte lungo il parterre dell’Ippodromo e i punti di ristoro offriranno a tutti proposte culinarie del ristorante-tavola calda e nel bar a bordo pista. Prosegue anche il nuovo format #scoprilamaura, lanciato domenica scorsa: il pubblico, diviso in piccoli gruppi, potrà infatti effettuare un giro presso le scuderie, così da scoprire tutti i segreti di questo magnifico sport e osservare da vicino tutte le attività legate al pre/post corsa dei cavalli.