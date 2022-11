Inno alla gioia – Concerto per i 10 anni di Aima

AIMA – Associazione Italiana Musicisti Amatori – APS celebra i suoi primi dieci anni di vita eseguendo con la sua orchestra amatoriale ContrArco la Nona Sinfonia di Beethoven il 17 dicembre 2022 nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano in un concerto gratuito e aperto a tutti, un “Inno alla gioia” del suonare insieme, avvalendosi per l’occasione della partecipazione di due realtà corali del territorio milanese già affermate: Corale Lirica Ambrosiana e Intende Voci Chorus.



Da 10 anni AIMA dà a centinaia di persone (allievi ed ex allievi di Conservatorio e di scuole di musica, studenti e insegnanti, diplomati e dilettanti) la possibilità di suonare insieme, condividere il proprio talento ed estendere i propri orizzonti musicali.



L’ingresso al concerto è libero e gratuito e non sono assegnati posti.