Inquinamento dell’aria e salute dei bambini. Che fare?

21 ottobre 2022 – 18.00 – 20.00

ICS Ciresola, Viale Brianza 18, Milano



In occasione della giornata internazionale #StreetsForKids di ottobre, l’ICS Ciresola ospita una conferenza rivolta a genitori, docenti e cittadini, per approfondire il delicato tema del legame fra ambiente, inquinamento e salute dei bambini, con un focus sui dati dell’esposizione all’inquinamento a Milano e sulle possibili soluzioni in risposta a questo problema.



Intervengono:



Anna Polliani, Dirigente ICS Ciresola

Anna Gerometta, Presidente Cittadini per l’Aria Onlus



Luca Boniardi, Ricercatore Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, Università degli Studi di Milano