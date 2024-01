Inside Monet, vr experience

Inside Monet - Virtual Reality Experience è un emozionante viaggio tra reale e virtuale che permette di immergersi nella prima grande mostra all'aria aperta dedicata a Claude Monet, uno dei padri fondatori dell'Impressionismo francese.



I capolavori del padre dell’Impressionismo francese prendono letteralmente vita davanti ai tuoi occhi, regalandoti un viaggio a 360° nell'arte di Claude Monet. Una guida e un attore ti accompagneranno in un viaggio tra reale e virtuale: la venue dell'Arco della Pace si fonde con le pennellate dell’artista e, per la prima volta, sarai dentro alle opere di Monet. Indossa il visore e sarà il pittore in persona a narrarti la sua vita e le sue opere più famose: osserva l’alba al porto di Le Havre nel quadro “Impressione, Levar del Sole”, oppure vivi sulla tua pelle l’aria estiva davanti a una distesa di papaveri scarlatti con l’opera “I papaveri”.



