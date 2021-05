Insieme per la cultura: Basiglio rinnova il “patto per la lettura”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sabato 29 maggio, alle ore 17, nella biblioteca “Il mulino di Vione”, in via Cascina Vione 2, si terrà il rinnovo del “Patto di Basiglio per la lettura” che il Comune aveva stretto tre anni fa con le realtà sociali del territorio. “Un rinnovo importante perché il Patto verrà sottoscritto non solo dalle associazioni, con le quali collaboriamo in diverse occasioni tra cui ‘Bookcity’, ma anche dalle scuole - dichiara il sindaco Lidia Reale - al cui interno, assieme alla biblioteca, abbiamo sempre organizzato iniziative di promozione della lettura. Siamo convinti - conclude il sindaco - che la lettura, in tutte le sue forme, sia un valore comune su cui investire per la crescita culturale dell'individuo e della società e che la biblioteca vada sempre più vissuta non solo come un punto dove prenotare e ritirare i libri, ma come un luogo di promozione culturale”. L’appuntamento di sabato, che vedrà la sottoscrizione ufficiale alla presenza dei rappresentanti dei soggetti firmatari, chiude la rassegna “Il maggio dei libri”. “Attraverso il Patto per la lettura - precisa l’assessore alla cultura Daniela Gironi - intendiamo dare vita a iniziative adatte alle varie fasce d’età, organizzate in accordo con le associazioni, la scuola e la parrocchia, che ha aderito”.