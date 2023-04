"Primitiva", materiali sperimentali alla Design Week

Dal 17 al 23 aprile, in occasione del Fuorisalone, Brera Design District ospita Primitiva, un nuovo progetto di Delvis Unlimited e Stefano Del Veccho.

Ideato in occasione di Miart e Milano Design Week, si tratta di un'installazione nomade, dove opere d'arte e oggetti in edizione limitata dialogano in due eccentrici spazi, sulle melodie di futuri materiali sperimentali.

Gli spazi

I due spazi coinvolti saranno il flagship store di Delvis Unlimited in piazzale Cadorna e la Casa Museo Bagatti Valsecchi, all'interno del progetto Palazzo Delle Meraviglie.

Tra i vari artisti e designers: Andrea Steidl, Antonio Aricò, Matteo Cibic, Duccio Maria Gambi, Daniele Galliano, Gianluca Cozzarolo.

Per avere maggiori informazioni visitare il sito dedicato.