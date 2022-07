L'installazione in Triennale dedicata alle materie STEM

Dal 1° luglio al 31 ottobre nei giardini della Triennale per tutti i bambini e le bambine sarà possibile provare un videogioco immersivo e interattivo dedicato alle materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Il progetto

Ideata da Fondazione Bracco in occasione del 95° Anniversario del Gruppo Bracco e progettata da Space Caviar, l’installazione propone un videogioco immersivo e interattivo che coinvolge non solo bambine e ragazze, ma proprio tutti, dai 10 anni in su, sperimentando linguaggi e tecnologie innovative

Accesso paritario alla scienza e superamento degli stereotipi di genere nelle materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) sono i temi chiave dell’installazione, spazio digitale dove convergono esperienze e testimonianze da discipline differenti, luogo di riflessione e confronto aperto e plurale.

Le postazioni

Attraverso 16 postazioni dotate di visori ottici e joystick, l’installazione propone un viaggio virtuale che, partendo dal giardino della Triennale, dall’infinitesimale delle molecole arriva all’immensità dello spazio. Un’esperienza profonda che dà accesso a una galassia di mondi multidisciplinari, scoprendo la forza creativa e generativa della scienza.

Il percorso

Chi attraversa i sei livelli del gioco incontra gli altrettanti temi del Manifesto Mind the Stem Gap: linguaggio, stereotipi culturali, modelli di comportamento, pensiero critico, fiducia in sé, accesso ai saperi.

Ciascun livello, dedicato a un diverso ambito scientifico, è introdotto da una donna d’ispirazione che ha saputo fare la differenza nel proprio campo, che accompagna il giocatore come una “Virgilia” raccontando al contempo la propria storia: Marie Sk?odowska Curie, chimica, Ada Lovelace e Maria Gaetana Agnesi, matematiche, la filosofa Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, la botanica Anna Atkins e l’astronoma Annie Jump Cannon.

Al termine del viaggio, il giocatore può firmare il manifesto Mind The Stem Gap. Questo è l’ultimo e significativo “salto” (attenzione al gap!): un gesto semplice e concreto per testimoniare attenzione a un tema che condiziona lo sviluppo scientifico e riguarda tutte e tutti.

Prenotazioni

Per prenotazioni e visite all’installazione contattare scuole@fondazionebracco.com.