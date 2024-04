Isola Design Festival, tutti gli eventi da non perdere durante il Fuorisalone

L’ottava edizione di Isola Design Festival aprirà le sue porte al pubblico della Milano Design Week dal 15 al 21 aprile 2024.

Per l'occasione, il distretto presenterà un'evoluzione del suo format di successo approdando in location inedite, come Lampo Milano, WAO PL7, e Galleria Bonelli, mai esplorate durante la settimana del design milanese.

Per la prima volta visitabili durante la Milan Design Week, Isola si pone l'obiettivo ambizioso di trasformare questi luoghi nascosti del quartiere nei nuovi hotspot del distretto.

Il tema annuale

Il tema annuale scelto per il 2024, “This Future is Currently Unavailable”, sprona all'azione: non un semplice slogan, ma un vero spunto di riflessione e un invito ad agire.

Ecco che allora Isola dimostrerà che il design non riguarda soltanto la sfera della sostenibilità, ma rappresenta il motore per affrontare le sfide del mondo reale.

Che cosa vedere in Isola durante il Fuorisalone

Tra i numerosi eventi presenti in Isola durante la Design Week, R egione Lombardia ospita nel suo Palazzo una vera e propria cittadella della creatività, con tante proposte espositive, in particolare una suggestiva installazione di design per riflettere sugli effetti del cambiamento climatico e l'importanza della sostenibilit.

Fondazione TOG apre invece le porte del suo Centro per portare nella vetrina milanese più importante dell’anno una riflessione sul design e sulla bellezza come strumenti privilegiati per l’inclusione. Un nuovo modo di intendere e di fare design; un design accessibile a tutti, sostenibile e personalizzato.

In via Edolo, invece, la Casa Probiotica è un'installazione progettata per far sperimentare un’abitazione costruita con materiali ecosostenibili e biocompatibili, arricchita da microrganismi benefici per l’uomo.

Per scoprire il programma completo in Isola durante la Design Week, visitare il sito dedicato.