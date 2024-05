Un razzo gigantesco di Lego (e non solo) arriva nel cuore di Milano

Sabato 1 domenica 2 giugno sono due gorni speciali per tutti gli appassionati di Lego: la campagna Missione Astronauta, lanciata da LEGO Italia la scorsa settimana, continua infatti anche nel mese di giugno con 3 nuovi appuntamenti, che sottolineano ancora una volta l'amore per il tema dello Spazio.

L'iniziativa

Tutto è partito con l’iniziativa all’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta. Qui studentesse e studenti hanno incontrato l’astronauta Paolo Nespoli e partecipato a visite guidate, spettacoli al Planetario e laboratori di robotica educativa con i prodotti LEGO WeDo e LEGO Mindstorms EV3.

Ora, dalle stelle ci sono altre novità: a LEGO Italia è arrivato dal cielo un messaggio cifrato.

Chiunque riuscirà a tradurre queste frasi enigmatiche e porterà la soluzione in un LEGO® Store nei giorni sabato 1 e domenica 2 giugno riceverà una sorpresa a tema Spazio.

Le galassie nel cuore di Milano

Sempre in questo weekend, Piazza Gae Aulenti in Portanuova a Milano profumerà di galassie lontane e diventerà il palcoscenico di un evento per tutti gli appassionati del tema.

Di fronte al LEGO Store Gae Aulenti una gigantesca installazione speciale a forma di razzo composta da circa 35.000 mattoncini e firmata dal primo e unico LEGO Certified Professional italiano Riccardo Zangelmi, accoglierà i visitatori.

Anche qui bambini e non solo potranno decifrare l’enigma del messaggio posto su una stele tutta in mattoncini (15.000) e ricevere poi la loro ricompensa in negozio.

Tra i pianeti e la luna

I fan potranno inoltre ammirare tre diversi modelli LEGO da esposizione educativi: Pianeta Terra e Luna in orbita LEGO Technic, un set interattivo che illustra l’orbita della Luna intorno alla Terra e della Terra intorno al Sole, Base spaziale e piattaforma di lancio LEGO City, che include una gru a torre, un’astronave e una rampa di lancio, e Astronauta LEGO Creator 3 in 1, che si trasforma in un cane o in un jet spaziale.

“Il viaggio di LEGO Italia nello Spazio continua per tutto il mese di giugno e non vediamo l’ora di far salire a bordo i fan dei mattoncini e non solo” commenta Nicolò Maraz, Associate Brand Manager presso LEGO Italia. “Tutte le iniziative sono legate da un filo rosso ben preciso: giocare, scrutare il cielo, farsi domande, sprigionare idee e creatività, imparare divertendosi. E diventare così i costruttori del domani. Anzi, perché no, gli astronauti del futuro”.