Intĭm ~ Us - Verso nuove vie di connessione

La mostra Intĭm ~ us si terrà dal 15 maggio al 5 giugno 2021 a Jardino, uno nuovo spazio dedicato alla celebrazione dell'Arte in un bozzolo di Natura.



A l'occasione della prima mostra colletiva curata a Jardino, 21 artisti contemporanei si riuniscono per esplorare nuove vie di connessione in un contesto di distanziamento fisico.



La mostra Intĭm ~ us sarà anche l'occasione di viaggiare attraverso il mondo. Accanto ad artisti italiani saranno anche presenti non solo autori di altri paesi europei, ma anche d’Asia, d’Africa e d’America Latina.



Per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza sanitarie, la registrazione sul sito www.jardino.it è necessaria.



L'ingresso alla mostra è a donazione libera.



Artisti rapresentati : Alessandra e Francesca Oro (Italia)

Giada D'Addazio (Italia)

Leila Mariani (Italia)

Simonetta Rossetti (Italia)

Priya Jot Gasaprini (Italia)

Floriana Savino (Italia)

Przemek Kret (Nomade)

Fabiana Peña Pacheco (Columbia)

Elizabeth Rakhilkina (Russia)

Ala Leresteux (Lituania)

Amir Ahmad Khieri (Iran)

Farzaneh Rezaei (Iran)

Ambre Cardinale (Francia)

Jean-François Spricigo (Francia)

Léa Dumayet (Francia)

Miss Cha (Francia)

Uter Broderies (Francia)

Jana Stojakovic (Serbia)

Filip Boyadjiev (Bulgaria)

Tianchang wu (Cina)

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...