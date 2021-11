Circoli Culturali Giovanni Paolo II



Conferenza

Intelligenza Artificiale e Criptovalute

Essere giovani in un mondo ad alto contenuto digitale



Relatori

Christian Miccoli Vincenzo di Nicola



Moderatore

Avv. Raimondo Galli



Interverrà il Prof. Avv. Vittorio Emanuele Falsitta



I Circoli culturali Giovanni Paolo II proseguono le attività in presenza affrontando un significativo aspetto del mondo con cui i giovani si trovano a doversi confrontare, e cioè la trasformazione digitale e l’avvento delle criptovalute.

L’argomento, di grande attualità e denso di implicazioni per il futuro dei giovani, verrà affrontato dai relatori sviluppando due tematiche:

- L’avvento delle criptovalute può avere un forte impatto sul futuro dei giovani: si tratta di una tecnica rivoluzionaria che se ben sfruttata può portare ad un profondo cambiamento del sistema economico (Christian Miccoli);

- Essere giovani in un mondo ad alto contenuto digitale: vantaggi e rischi offerti offerti dall’Intelligenza Artificiale, il crescente bisogno di privacy e possibili scenari del futuro Metaverso (Vincenzo di Nicola)



Relatori:

- Christian Miccoli

Pioniere dell’online banking in Italia, è stato Amministratore Delegato di Ing Direct e successivamente Amministratore Delegato e Presidente di Che Banca! In seguito a queste esperienze ha deciso di fondare Conio, la propria startup in ambito cripto, per la gestione e custodia di criptovalute ed asset digitali, partecipata da importanti enti finanziari italiani.

- Vincenzo di Nicola

Ingegnere informatico, Master in Computer Science a Stanford, cresciuto professionalmente nella Silicon Valley.

Nel 2015 ha co-fondato Conio. In passato è stato CTO e co-fondatore di GoPago, startup di pagamenti mobili a San Francisco, ha guidato il team di Real Time Behavioral Targeting a Microsoft (Redmond e Pechino) ed ha contribuito allo sviluppo di Yahoo!



Modera l’Avv. Raimondo Galli, specializzato in Brevetti e Nuove Tecnologie, fondatore dello Studio Legale Galli Avvocati in Milano, Master ALM presso Columbia University -NY, socio AIPPI (già membro del Comitato di Presidenza e Vice Segretario) e LES. Membro dell’Advisory Board di IPwe.

Interverrà anche il Prof. Avv. Vittorio Emanuele Falsitta, professore di Diritto Penale Tributario presso l’Universita Europea di Roma.



L’incontro si terrà Martedi 30 Novembre 2021 alle ore 20, presso la Sala Pio XII del Centro Pastorale Ambrosiano, Via S.Antonio 5, Milano.

La grandezza della sala permette il rispetto delle normative COVID vigenti: sarà necessario esibire il Green Pass all’ingresso. La conferenza verrà anche trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube dei Circoli Culturali Giovanni Paolo II, rimarrà visibile anche in seguito.



Per informazioni: circoligp2@gmail.com