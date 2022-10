“Intelligenza & artificiale: riflettere sul rapporto tra intelligenze umane e artificiali”. Questo è il titolo del workshop condotto da Federico Cabitza, Professore Associato di Interazione Uomo-Macchina e Decision Support Systems all'Università degli Studi di Milano Bicocca, che si terrà giovedì 6 ottobre 2022 (17:30 - 19:00) presso STEP FuturAbility District (Piazza Adriano Olivetti 1), l’innovativo spazio di connessione con il futuro nel quale tutti potranno comprendere meglio la rivoluzione digitale in atto e come diventarne protagonisti.



Negli ultimi tempi si è parlato molto di intelligenza artificiale e del ruolo che questa ampia classe di applicazioni digitali hanno oggi, e potranno avere nel prossimo futuro, tanto nella nostra vita privata, quanto nella sfera della socialità e del lavoro.



Il tema dell'intervento del Prof. Cabitza sarà focalizzato sul rapporto che potremo, e soprattutto dovremmo, avere con questo tipo di macchine, affinché esse possano migliorare le modalità con cui apprendiamo, comunichiamo e collaboriamo e i risultati di queste attività. Spesso si parla di contrapposizione tra noi e le macchine: di come queste siano già in grado di sostituirci in certi compiti ripetitivi e di come in altri compiti complessi esse abbiano prestazioni addirittura migliori delle nostre, anche in ambiti delicati come la valutazione, il giudizio e l'interpretazione di situazioni complesse (ad esempio, nella diagnosi medica). Il Prof. Cabitza approfondirà qual è la "giusta distanza" da tenere tra noi e le macchine, e quali siano le modalità migliori di progettazione di questi sistemi affinché essi siano fattori di sviluppo umano e strumenti di espressione e promozione di vari tipi di intelligenza, oltre alla sola razionalità.



L’evento è prenotabile online sul sito www.steptothefuture.it e si inserisce nel ricco programma di workshop e convegni di carattere scientifico-culturale con relatori d’eccezione che interverranno in STEP nel corso dell’anno sui temi legati al mondo digitale e alle grandi questioni della società contemporanea, per offrire ai visitatori ulteriori spunti di riflessione e di approfondimento.



STEP FuturAbility District è uno spazio tecnologico, divulgativo e esperienziale, che nasce per connettere la comunità con il prossimo futuro e dare a tutti l’opportunità di intraprendere un viaggio per acquisire una maggiore consapevolezza sulla trasformazione digitale in atto e i suoi riflessi su tutti gli ambiti della vita quotidiana, sia personale che professionale. Un luogo pensato per approfondire i temi legati alle nuove tecnologie e aiutare le persone a orientarsi in un mondo in rapida trasformazione, contribuendo alla costruzione di una società digitale inclusiva dove chiunque, nessuno escluso, possa scoprire gli strumenti e le competenze necessarie a costruire il proprio futuro con fiducia.



STEP FuturAbility District è visitabile dal martedì alla domenica, dalle 9:30 alle 19:00. Per informazioni e prenotazione visite, workshop e laboratori https://www.steptothefuture.it